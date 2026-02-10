ANKETA Treba li Ivica pristati na Antinu ponudu? Gledatelji ističu da je Ante ovaj put bio korektan

Dugogodišnji sukob braće Ante i Ivice dosegao je vrhunac, a na vidiku je rasplet koji bi mogao zauvijek promijeniti odnose u obitelji

Nakon što su Ivica i Rajka otkrili dokaze da je Ante krivotvorio očevu oporuku, činilo se da je pravna bitka neizbježna. Međutim, pritisnut dokazima i prijetnjom razotkrivanja odvjetnika Veselinovića, Ante je povukao neočekivan potez. Na stol je stavio ponudu za koju tvrdi da je konačna i poštena. No, je li u pitanju iskrena želja za primirjem ili samo još jedan vješt trik u seriji 'Divlje pčele'?

Stjeran u kut, Ante nudi primirje

Suočen s optužbama koje potkrepljuje "smrskani komad papira", Ante je odlučio promijeniti taktiku. Iako i dalje tvrdi da ga optužuju za nešto što nije učinio, njegov najnoviji prijedlog odaje dojam čovjeka koji traži izlaz iz situacije koja postaje neizdrživa. "Ja hoću da prestane ta kalvarija, prvenstveno zbog Rajke", izjavio je Ante tijekom napetog sastanka, jasno dajući do znanja da je spreman na kompromis kako bi se u kuću vratio mir. Ipak, mnogi se pitaju je li briga iskrena ili samo izgovor kako bi se izvukao iz pravnih problema koji mu prijete.

icon-expand Rajka, Ivica, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Šezdeset hektara industrijske zone na stolu

Antina ponuda na prvi pogled djeluje iznimno velikodušno. Ivici nudi čak šezdeset hektara zemlje koja je nedavno prenamijenjena iz poljoprivredne u industrijsku zonu, čime joj je vrijednost višestruko porasla. Prema Antinom planu, Ivica bi tu zemlju, koja njega kao poljoprivrednika ne zanima, mogao prodati državi za izgradnju tvornice i tako dobiti "kufer pun para". "Budimo realni, niti imaš radnike, niti se sin želi baviti sa zemljom", argumentirao je Ante, ističući kako je njegova ponuda praktično i financijski isplativo rješenje za Ivicu i njegovu obitelj. Međutim, ova ponuda dolazi s jasnim uvjetom, da se prestanu širiti "laži o nekim falsificiranim testamentima". Ultimativno je poručio: "Ovo je moja jedina i zadnja ponuda. Neće biti vječno na stolu."

Poštena ponuda ili vješta zamka?

Ivičina obitelj sada se nalazi pred teškom odlukom. S jedne strane, prihvaćanje ponude donijelo bi financijsku sigurnost i okončalo iscrpljujući sukob koji razara obitelj. Mnogi smatraju da je ovo, unatoč svemu, prva poštena ponuda koju je Ante ikada dao, što bi mogao biti znak da je napokon spreman zakopati ratnu sjekiru. Novac od prodaje zemljišta omogućio bi Ivici i njegovoj obitelji novi početak, daleko od starih zamjerki.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, oprez je nužan. Rajka je odmah izrazila sumnju, zahtijevajući uvid u sve nacrte i dokumentaciju kako bi bili sigurni da je sve pošteno i u skladu s pravilima o nasljeđivanju. Prihvatiti ponudu značilo bi odustati od borbe za pravdu i istinu o očevoj posljednjoj volji. Time bi Ante, unatoč isplati, zapravo dobio ono što je cijelo vrijeme htio, potvrdu da je imovina legalno njegova, bez mrlje krivotvorenja. Postavlja se ključno pitanje, može li se vjerovati čovjeku koji je bio spreman prevariti vlastitog brata? Ivica je na raskrižju. Hoće li odabrati siguran, ali možda i nepošten mir, ili će nastaviti borbu za pravdu, riskirajući pritom sve? Odluka će zasigurno ostaviti dubok trag na budućnost cijele obitelji. Što biste vi učinili na njegovu mjestu?

Anketa Što bi Ivica trebao učiniti? Prihvatiti Antinu ponudu - novac i mir u obitelji su najvažniji Odbiti ponudu i boriti se za pravdu - istina o očevoj oporuci nema cijenu Muškarac Žena Prihvatiti Antinu ponudu - novac i mir u obitelji su najvažniji 52 Odbiti ponudu i boriti se za pravdu - istina o očevoj oporuci nema cijenu 597 Prihvatiti Antinu ponudu - novac i mir u obitelji su najvažniji 9 Odbiti ponudu i boriti se za pravdu - istina o očevoj oporuci nema cijenu 65 Prihvatiti Antinu ponudu - novac i mir u obitelji su najvažniji 43 Odbiti ponudu i boriti se za pravdu - istina o očevoj oporuci nema cijenu 532 Ukupno Muškarac Žena

