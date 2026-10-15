ANKETA Treba li Katarina Runje zadržati Krnetino dijete? Ova trudnoća mogla bi biti dvosjekli mač

Zatvorska tajna i planirani zahvat
Kada su liječnički nalazi potvrdili ono čega se najviše pribojavala, Katarinina trudnoća brzo je postala problem koji nadležni žele pod svaku cijenu zataškati. Organizira se tajni dolazak liječnika izvana kako bi se obavio medicinski zahvat i izbrisao svaki trag ove neplanirane situacije. Pritisak je ogroman, a sve se odvija u strogoj tajnosti kako bi se zaštitili oni koji drže konce u rukama.
Mnogi smatraju da nitko nikada neće povjerovati zatvorenici te da sustav jednostavno ne funkcionira kada je riječ o kažnjavanju moćnika.
Dokaz mučnih godina
S obzirom na to da je dijete rezultat strašnog zlostavljanja i silovanja koje se neprestano događalo punih šest godina, postavlja se teško moralno i pravno pitanje.
Treba li Katarina pobaciti i pokušati zaboraviti tu noćnu moru ili bi to dijete moglo poslužiti kao njezin jedini stvarni alibi. Ako odluči zadržati dijete, ono postaje živi dokaz svega što je pretrpjela.
Pitanje je može li upravo ta trudnoća biti ključni razlog zbog kojeg će Krneta napokon odgovarati za svoja nedjela. Iako neki savjetuju da se ne suprotstavlja, želja za pravdom mogli bi prevagnuti.
Sudbina Katarine Runje sada visi o niti. Vrijeme će pokazati hoće li pravda pronaći svoj put ili će još jedna tajna ostati zakopana prije nego Katarina sazna što su joj napravili.
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