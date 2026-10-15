ANKETA Treba li Katarina Runje zadržati Krnetino dijete? Ova trudnoća mogla bi biti dvosjekli mač

Katarina Runje suočava se s najtežom životnom odlukom. Vijest o njezinoj trudnoći donosi novu dimenziju u dugogodišnju mučnu borbu, ostavljajući otvoreno pitanje o sudbini nerođenog djeteta

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje i Lazar Krneta FOTO: RTL

Zatvorska tajna i planirani zahvat

Kada su liječnički nalazi potvrdili ono čega se najviše pribojavala, Katarinina trudnoća brzo je postala problem koji nadležni žele pod svaku cijenu zataškati. Organizira se tajni dolazak liječnika izvana kako bi se obavio medicinski zahvat i izbrisao svaki trag ove neplanirane situacije. Pritisak je ogroman, a sve se odvija u strogoj tajnosti kako bi se zaštitili oni koji drže konce u rukama. Mnogi smatraju da nitko nikada neće povjerovati zatvorenici te da sustav jednostavno ne funkcionira kada je riječ o kažnjavanju moćnika.

Dokaz mučnih godina

S obzirom na to da je dijete rezultat strašnog zlostavljanja i silovanja koje se neprestano događalo punih šest godina, postavlja se teško moralno i pravno pitanje. Treba li Katarina pobaciti i pokušati zaboraviti tu noćnu moru ili bi to dijete moglo poslužiti kao njezin jedini stvarni alibi. Ako odluči zadržati dijete, ono postaje živi dokaz svega što je pretrpjela.

Anketa Treba li Katarina Runje zadržati Krnetino dijete? DA NE Muškarac Žena DA 319 NE 257 DA 23 NE 14 DA 296 NE 243 Ukupno Muškarac Žena





icon-expand Lazar Krneta i Katarina Runje FOTO: RTL