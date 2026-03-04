ANKETA Treba li Katarina zaboraviti Tomu nakon svega?

Ljubavna priča Katarine Runje i Tome Domazeta u seriji 'Divlje pčele' od samog početka bila je puna emocija, nade i velikih očekivanja. Upravo zato trenutak kada je Toma nestao i ostavio Katarinu pred oltarom ostaje jedan od najtežih i najšokantnijih događaja za gledatelje, ali i za samu Katarinu.

Umjesto početka zajedničkog života, Katarina je doživjela javno poniženje koje je odjeknulo cijelim Vrilom. Toma je nestao bez objašnjenja, a iza sebe ostavio slomljeno srce i mnogo neodgovorenih pitanja. Iako je jasno da se bori s teškim traumama iz prošlosti i vlastitim demonima, činjenica da je ostavio Katarinu u najvažnijem trenutku njezina života teško se može zaboraviti.