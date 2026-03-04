ANKETA Treba li Katarina zaboraviti Tomu nakon svega?

Ljubavna priča Katarine Runje i Tome Domazeta u seriji 'Divlje pčele' od samog početka bila je puna emocija, nade i velikih očekivanja. Upravo zato trenutak kada je Toma nestao i ostavio Katarinu pred oltarom ostaje jedan od najtežih i najšokantnijih događaja za gledatelje, ali i za samu Katarinu.
Umjesto početka zajedničkog života, Katarina je doživjela javno poniženje koje je odjeknulo cijelim Vrilom. Toma je nestao bez objašnjenja, a iza sebe ostavio slomljeno srce i mnogo neodgovorenih pitanja. Iako je jasno da se bori s teškim traumama iz prošlosti i vlastitim demonima, činjenica da je ostavio Katarinu u najvažnijem trenutku njezina života teško se može zaboraviti.
Toma daleko od Vrila
Dok se Katarina pokušava nositi s posljedicama svega što se dogodilo, Toma se trenutačno nalazi daleko od Vrila. Nakon dramatičnih događaja završio je u samostanu, gdje pokušava pronaći mir i suočiti se s vlastitom prošlošću.
Njegova unutarnja borba i dalje traje, a čini se da je pred njim dug put ako ikada poželi ponovno stati pred Katarinu i pokušati objasniti svoje postupke. Pitanje je hoće li za to ikada dobiti priliku i bi li Katarina uopće bila spremna slušati.
Može li se takva izdaja oprostiti?
Gledatelji su podijeljeni. Jedni smatraju da je Toma duboko povrijedio Katarinu i da nakon svega zaslužuje zatvorena vrata. Drugi pak vjeruju da su okolnosti koje ga muče preteške i da možda postoji šansa za iskupljenje ako se uspije suočiti s vlastitim demonima.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.