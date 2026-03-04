Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

ANKETA Treba li Katarina zaboraviti Tomu nakon svega?

Dok je Toma daleko od Vrila i pokušava pronaći mir u samostanu, pitanje njihove ljubavi i dalje dijeli gledatelje 'Divljih pčela'

RTL.hr
04.03.2026 17:00

Ljubavna priča Katarine Runje i Tome Domazeta u seriji 'Divlje pčele' od samog početka bila je puna emocija, nade i velikih očekivanja. Upravo zato trenutak kada je Toma nestao i ostavio Katarinu pred oltarom ostaje jedan od najtežih i najšokantnijih događaja za gledatelje, ali i za samu Katarinu.

Umjesto početka zajedničkog života, Katarina je doživjela javno poniženje koje je odjeknulo cijelim Vrilom. Toma je nestao bez objašnjenja, a iza sebe ostavio slomljeno srce i mnogo neodgovorenih pitanja. Iako je jasno da se bori s teškim traumama iz prošlosti i vlastitim demonima, činjenica da je ostavio Katarinu u najvažnijem trenutku njezina života teško se može zaboraviti.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma daleko od Vrila

Dok se Katarina pokušava nositi s posljedicama svega što se dogodilo, Toma se trenutačno nalazi daleko od Vrila. Nakon dramatičnih događaja završio je u samostanu, gdje pokušava pronaći mir i suočiti se s vlastitom prošlošću.

Njegova unutarnja borba i dalje traje, a čini se da je pred njim dug put ako ikada poželi ponovno stati pred Katarinu i pokušati objasniti svoje postupke. Pitanje je hoće li za to ikada dobiti priliku i bi li Katarina uopće bila spremna slušati.

Katarina, Toma, Divlje pčele
Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li se takva izdaja oprostiti?

Gledatelji su podijeljeni. Jedni smatraju da je Toma duboko povrijedio Katarinu i da nakon svega zaslužuje zatvorena vrata. Drugi pak vjeruju da su okolnosti koje ga muče preteške i da možda postoji šansa za iskupljenje ako se uspije suočiti s vlastitim demonima.

Anketa
Treba li Katarina zaboraviti Tomu?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele katarina divlje pčele toma domazet divlje pčele anketa divlje pčele
Divlje pčele

Što se sve događa s Markom Vukasom? U sjeni braće, bez očevog povjerenja i sve bliže potpunom slomu

Moglo bi te zanimati

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta!

Je li redovnik Karlo iz samostana zapravo Rajkin sin? Gledatelji složili šokantnu poveznicu

Najmlađe, a najtužnije u 'Divljim pčelama'? Tereza i Zora neutješne, a razlozi slamaju srce

Što se dogodilo s Rajkinim mužem? Njihova ljubav vodila ih je Europom, a ona o njemu govori s ponosom

Je li Zdravko prešao granicu? Anki postavio najteži ultimatum dosad

Marko Vukas zbog osvete odlučio zapaliti kuću sestara Runje do temelja!