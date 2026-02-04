ANKETA Treba li Nikola stati na stranu Cvite, čak i protiv vlastite majke?

Napetosti u obitelji Vukas dosegnule su novu razinu, a Nikola se našao pred možda najtežom odlukom

Nakon što mu je Cvita napokon priznala kroz suze da trpi Mirjanino grubo ponašanje, više ništa nije isto. Maske su pale, a pitanje koje sada visi u zraku nije samo obiteljsko, nego i duboko moralno. Kome Nikola duguje lojalnost, majci ili ženi koju voli?

Cvita je progovorila i više nema povratka

U seriji 'Divlje pčele', Cvita je pokušavala biti tiha, pristojna i "dobra snaha", no pritisak je postao prevelik. Njezino priznanje Nikoli otvorilo je vrata neugodnoj istini o odnosu Mirjane prema njoj. Više se ne radi o sitnim provokacijama ili hladnim pogledima, već o ponašanju koje prelazi granicu dopuštenog. Time je Nikola, htio ne htio, gurnut u središte sukoba.

Cvita, Divlje pčele

Mirjana - majka, autoritet, ali i izvor straha

Mirjana Vukas godinama je držala kontrolu nad obitelji, često pravdajući svoje postupke brigom i zaštitom. No njezine metode sve se češće doživljavaju kao grube, manipulativne i zastrašujuće. Ako je istina ono što Cvita tvrdi, Mirjana više nije samo stroga majka, već netko tko ugrožava mir i sigurnost vlastite obitelji.

Mirjana, Divlje pčele

Nikola između dva svijeta

Nikola je rastrgan. S jedne strane je majka koja ga je odgojila, kojoj duguje život i koja ga i dalje emocionalno drži pod svojim okriljem. S druge strane je Cvita, njegova supruga, osoba koju je sam izabrao i s kojom bi trebao graditi vlastitu obitelj. Šutnja više nije opcija. Svaka odluka koju donese imat će posljedice, a neutralnost u ovom slučaju znači stati na pogrešnu stranu.

Nikola i Cvita, Divlje pčele

Vrijeme je za odluku

Jedni smatraju da Nikola mora jasno i glasno stati uz Cvitu, bez obzira na to što će time okrenuti leđa majci. Drugi vjeruju da se obiteljski sukobi ne rješavaju ultimatima i da Nikola mora pokušati smiriti situaciju bez otvorenog sukoba s Mirjanom.

Anketa Treba li Nikola stati na stranu Cvite, čak i ako to znači sukob s vlastitom majkom? Da - Cvita je njegova supruga i mora je zaštititi Ne odmah - treba pokušati smiriti situaciju bez biranja strana Ne - majka je majka, obiteljske stvari se rješavaju unutar kuće Nisam siguran/na - situacija je složenija nego što izgleda Muškarac Žena Da - Cvita je njegova supruga i mora je zaštititi 1119 Ne odmah - treba pokušati smiriti situaciju bez biranja strana 132 Ne - majka je majka, obiteljske stvari se rješavaju unutar kuće 10 Nisam siguran/na - situacija je složenija nego što izgleda 43 Da - Cvita je njegova supruga i mora je zaštititi 79 Ne odmah - treba pokušati smiriti situaciju bez biranja strana 6 Ne - majka je majka, obiteljske stvari se rješavaju unutar kuće 3 Nisam siguran/na - situacija je složenija nego što izgleda 5 Da - Cvita je njegova supruga i mora je zaštititi 1040 Ne odmah - treba pokušati smiriti situaciju bez biranja strana 126 Ne - majka je majka, obiteljske stvari se rješavaju unutar kuće 7 Nisam siguran/na - situacija je složenija nego što izgleda 38 Ukupno Muškarac Žena



