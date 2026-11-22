Nakon što je napustila dom barba Žarka, Zora je privremeno utočište pronašla kod Marina . Ono što je započelo kao oslonac i glazbeno mentorstvo ubrzo je preraslo u mnogo dublju povezanost, a njihovo useljenje označilo je korak u kojem je prijateljstvo polako ustupilo mjesto romansi.

Ipak, idila nije bila bez prepreka. Povjerenje među njima više se puta našlo na kušnji, a kada je Marino skupio hrabrost i zaprosio Zoru, uslijedio je neočekivani obrat – Zora nije bila spremna na brak, dok je istodobno iznenadna bol u trbuhu probudila sumnju na trudnoću.

Dok se Zora ponovno našla u središtu obiteljskih i osobnih previranja u Vrilu i Zagrebu, uz sestre Katarinu i Cvitu te stare i nove tajne, ni Marino nije ostao pošteđen problema. Marino se sada našao u ozbiljnim nevoljama zbog napada i prijetnji, dok se istodobno otvaraju napete situacije i sukobi u kojima se isprepliću obiteljska lojalnost, prošlost i osobna sloboda.

Upravo zato se ponovno nameće ključno pitanje za gledatelje: je li bijeg s Marinom za Zoru spas i prilika za novi početak daleko od pritisaka, ili pak rizik koji bi je mogao uvući u još veće probleme?