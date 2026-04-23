Divlje pčele

ANKETA Trebaju li Kate i Toma pokušati ponovno ili je vrijeme za kraj?

Nakon turbulentnog razdoblja punog svađa i nepovjerenja, publika bira - nova šansa za ljubav ili rastanak bez povratka?

23.04.2026 14:00

Scena u 'Divljim pčelama' u kojoj Katarina Runje vraća Tomi Domazetu prsten mnoge je ostavila bez teksta. Trenutak koji je trebao simbolizirati njihovu budućnost pretvorio se u jasan znak da je njihov odnos ozbiljno narušen.

Kraj ili samo nova kriza?

Usred svega, drama oko zemljišta, pritisak izvlaštenja i stalne svađe, Katarina je odlučila povući potez koji mijenja sve.

Ljubav koju su uništili nepovjerenje i prošlost

Iako su Katarina i Toma kroz cijelu priču imali snažnu povezanost, njihovu vezu konstantno su pratili problemi. Najveći među njima - Tomina ljubomora i nepovjerenje, posebno kada je riječ o Jakovu.

S druge strane, Katarina nikada nije u potpunosti pobjegla od svoje prošlosti, što je dodatno stvaralo tenzije između njih.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ima li za njih još nade?

Unatoč svemu, mnogi gledatelji i dalje vjeruju da između njih postoji nešto što nije tako lako ugasiti. Njihova povezanost, zajednička prošlost i emocije koje su više puta isplivale na površinu ostavljaju otvoreno pitanje – je li ovo zaista kraj ili samo još jedna kriza?

Vrijeme je za vaše mišljenje.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL
Anketa
Što mislite o Katarini i Tomi?

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

