Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

ANKETA Trebaju li Tereza i Milan ostati zajedno? Zabranjena ljubav na velikoj je kušnji

Odnos Tereze i Milana ponovno je na prekretnici, a pritisak sa svih strana sve je jači. Gledajući njihovu burnu prošlost, obiteljske spletke i nove udvarače, pitamo vas - mislite li da njihova priča uopće ima sretan kraj?

RTL
12.10.2026 15:00
Tereza i Milan
Tereza i Milan FOTO: RTL

Milan i Tereza već dugo skrivaju svoju ljubavnu vezu od ostatka obitelji, ponajviše zbog činjenice da su prvi rođaci. Njihov odnos od samog je početka bio iznimno kompliciran, a osjećaji koje gaje jedno prema drugome doveli su ih u situaciju iz koje nije lako pronaći izlaz. Iako su pokušavali pronaći način da budu zajedno, obiteljske veze, tajne i brojne nesuglasice neprestano su im stajale na putu.

Njihova ljubav nije samo pitanje osjećaja, već i teških odluka koje bi mogle utjecati na cijelu obitelj. Svjesni su da bi otkrivanje njihove veze moglo izazvati burne reakcije. Upravo zato njihov odnos prate strah od osude, neizvjesnost i stalno preispitivanje zajedničke budućnosti.

Anketa
Trebaju li Tereza i Milan ostati zajedno?

Situaciju dodatno kompliciraju obiteljske spletke i odnosi koji su već dugo narušeni. Marko je Milanu jasno dao do znanja da Terezu mora ostaviti na miru i da joj se više ne smije približavati. Takvo upozorenje samo je pojačalo pritisak na Milana, koji se sve više pita čini li Terezi više štete nego dobra.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako među njima postoje snažni osjećaji, Milan je počeo razmišljati o tome kakvu budućnost Tereza može imati uz njega. Strahuje da joj zbog njihova odnosa uskraćuje mogućnost braka, djece i života kakav bi možda željela.

Je li vrijeme da Tereza zaboravi Milana?

No Tereza na njihovu ljubav gleda drukčije. Nakon svega što su zajedno prošli, teško joj je prihvatiti da Milan ponovno odlučuje o njihovoj budućnosti umjesto nje. Njegovo povlačenje ponovno je otvorilo stare rane, a Tereza mu je jasno poručila da ne želi još jednom prolaziti kroz istu bol.

Dok Milan pokušava potisnuti svoje osjećaje, pred Terezom se otvara mogućnost novog početka. Domenika bi je mogla upoznati sa svojim bogatim prijateljima iz Splita, koji su također neženje.

Hoće li joj novo poznanstvo pomoći da ostavi Milana iza sebe ili će osjećaji prema njemu ipak biti jači od svih prepreka? Njihova ljubavna priča već je mnogo puta bila na kušnji, a sada se postavlja pitanje mogu li njih dvoje uopće pronaći zajedničku sreću unatoč svemu što ih razdvaja.

divlje pčele divlje pcele tereza vukas milan čavka
Divlje pčele

Kuju se tajni planovi! Ante želi da se Marko i Nikola pomire, a Kata moli Krnetu da je povede kući

Moglo bi te zanimati

Marko i Domenika nisu jedno za drugo? Gledatelji predviđaju kraj njihove ljubavne priče

Alan Blažević za RTL.hr otkrio što priželjkuje Anti Vukasu u 'Divljim pčelama': 'Ljubavnicu! Svi se ljubeckaju oko mene, samo ja ne'

Nikola želi preuzeti kontrolu nad zadrugom, no oni ga podsjećaju: 'Da nije bilo tih ljudi, propao bi'

Komisija odlučuje o Ivičinom povratku kući, a njegovo stanje sve je gore

Marino branio svoju vezu sa Zorom, a Filip ga pokušao pridobiti novcem

Zora Filipu pokazala kako zapravo živi i pokušala ga otjerati, no on ne odustaje: 'Želim znati sve o tebi'

Pročitaj na Net.hr
Udovica Ozzyja Osbournea više ne liči na sebe, evo kako se mijenjala
Tobey Maguire vodio ceremoniju vjenčanja bivše supruge
Ispunjena želja obitelji: Poznato je gdje će biti pokopan Goran Bare
Od torbe vrijedne 200.000 dolara do holograma pokojnog oca: Najluđi pokloni Kardashian obitelji
Maja prozvala Pina zbog Katarine: 'Nisi se tu došao zaljubljivati'
Kuju se tajni planovi! Ante želi da mu se sinovi pomire, a Kata moli Krnetu da je povede kući
Steven Seagal, jesi li to ti? Fotografije glumca iznenadile javnost, mnogi ga ne prepoznaju
Glazbeni kritičar otkrio što je Gorana Bareta činilo posebnim: 'Rijetki to imaju'
Tko je supruga Jale Brata? Alma je njegova podrška od samih početaka
Pjevačica otkrila tko je preuzeo važnu ulogu u njezinoj karijeri: 'Apgrejdao je Lepu Brenu'