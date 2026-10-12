ANKETA Trebaju li Tereza i Milan ostati zajedno? Zabranjena ljubav na velikoj je kušnji

Odnos Tereze i Milana ponovno je na prekretnici, a pritisak sa svih strana sve je jači. Gledajući njihovu burnu prošlost, obiteljske spletke i nove udvarače, pitamo vas - mislite li da njihova priča uopće ima sretan kraj?

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Milan FOTO: RTL

Milan i Tereza već dugo skrivaju svoju ljubavnu vezu od ostatka obitelji, ponajviše zbog činjenice da su prvi rođaci. Njihov odnos od samog je početka bio iznimno kompliciran, a osjećaji koje gaje jedno prema drugome doveli su ih u situaciju iz koje nije lako pronaći izlaz. Iako su pokušavali pronaći način da budu zajedno, obiteljske veze, tajne i brojne nesuglasice neprestano su im stajale na putu. Njihova ljubav nije samo pitanje osjećaja, već i teških odluka koje bi mogle utjecati na cijelu obitelj. Svjesni su da bi otkrivanje njihove veze moglo izazvati burne reakcije. Upravo zato njihov odnos prate strah od osude, neizvjesnost i stalno preispitivanje zajedničke budućnosti.

Anketa Trebaju li Tereza i Milan ostati zajedno? Da Ne Muškarac Žena Da 41 Ne 113 Da 3 Ne 8 Da 38 Ne 105 Ukupno Muškarac Žena

Situaciju dodatno kompliciraju obiteljske spletke i odnosi koji su već dugo narušeni. Marko je Milanu jasno dao do znanja da Terezu mora ostaviti na miru i da joj se više ne smije približavati. Takvo upozorenje samo je pojačalo pritisak na Milana, koji se sve više pita čini li Terezi više štete nego dobra.

icon-expand Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako među njima postoje snažni osjećaji, Milan je počeo razmišljati o tome kakvu budućnost Tereza može imati uz njega. Strahuje da joj zbog njihova odnosa uskraćuje mogućnost braka, djece i života kakav bi možda željela.

Je li vrijeme da Tereza zaboravi Milana?