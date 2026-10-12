ANKETA Trebaju li Tereza i Milan ostati zajedno? Zabranjena ljubav na velikoj je kušnji

Milan i Tereza već dugo skrivaju svoju ljubavnu vezu od ostatka obitelji, ponajviše zbog činjenice da su prvi rođaci. Njihov odnos od samog je početka bio iznimno kompliciran, a osjećaji koje gaje jedno prema drugome doveli su ih u situaciju iz koje nije lako pronaći izlaz. Iako su pokušavali pronaći način da budu zajedno, obiteljske veze, tajne i brojne nesuglasice neprestano su im stajale na putu.
Njihova ljubav nije samo pitanje osjećaja, već i teških odluka koje bi mogle utjecati na cijelu obitelj. Svjesni su da bi otkrivanje njihove veze moglo izazvati burne reakcije. Upravo zato njihov odnos prate strah od osude, neizvjesnost i stalno preispitivanje zajedničke budućnosti.
Situaciju dodatno kompliciraju obiteljske spletke i odnosi koji su već dugo narušeni. Marko je Milanu jasno dao do znanja da Terezu mora ostaviti na miru i da joj se više ne smije približavati. Takvo upozorenje samo je pojačalo pritisak na Milana, koji se sve više pita čini li Terezi više štete nego dobra.
Iako među njima postoje snažni osjećaji, Milan je počeo razmišljati o tome kakvu budućnost Tereza može imati uz njega. Strahuje da joj zbog njihova odnosa uskraćuje mogućnost braka, djece i života kakav bi možda željela.
Je li vrijeme da Tereza zaboravi Milana?
No Tereza na njihovu ljubav gleda drukčije. Nakon svega što su zajedno prošli, teško joj je prihvatiti da Milan ponovno odlučuje o njihovoj budućnosti umjesto nje. Njegovo povlačenje ponovno je otvorilo stare rane, a Tereza mu je jasno poručila da ne želi još jednom prolaziti kroz istu bol.
Dok Milan pokušava potisnuti svoje osjećaje, pred Terezom se otvara mogućnost novog početka. Domenika bi je mogla upoznati sa svojim bogatim prijateljima iz Splita, koji su također neženje.
Hoće li joj novo poznanstvo pomoći da ostavi Milana iza sebe ili će osjećaji prema njemu ipak biti jači od svih prepreka? Njihova ljubavna priča već je mnogo puta bila na kušnji, a sada se postavlja pitanje mogu li njih dvoje uopće pronaći zajedničku sreću unatoč svemu što ih razdvaja.