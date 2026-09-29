Ante bježi od pravde, a kod Vukasa novi problemi: 'Nikola više nikoga ne sluša, do kada će ovo trajati?'

Dok se glavni akter afere, Ante Vukas, i dalje nalazi u bijegu pred milicijom, tajni razgovor s njegovim sinom Markom otkriva duboke pukotine i rastuću nervozu unutar same obitelji

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Milicija tjednima traga za Antom Vukasom, a raspisana je i tjeralica zbog teških optužbi koje uključuju malverzacije, mito, krivotvorenje potpisa, ucjenjivanje i zastrašivanje. Obitelj je, prema Markovim riječima, na rubu snaga. Majka gubi živce jer joj nitko ne želi otkriti točnu lokaciju na kojoj se Ante skriva, dok pritisak javnosti i istražnih organa ne jenjava. Ante, s druge strane, pokušava zadržati kontrolu iz sjene, ispitujući sina o stanju kod kuće i mogućim potezima odvjetnika. Marko mu prenosi poruku odvjetnika Veselinovića koji traži razgovor kako bi uskladili obranu, no bjegunac oštro odbija brze poteze, naglašavajući da će se javiti tek kada on procijeni da je za to došlo vrijeme.

Poslovni problemi

Osim straha od uhićenja, obitelj Vukas razdire i unutarnji sukob oko vođenja obiteljskog posla. U Antinoj odsutnosti, teret upravljanja poslovima pao je na Nikolu. Marko se ocu izravno žali na bratovo ponašanje, ističući kako je Nikola postao potpuno neposlušan. Prema Markovim riječima, Nikola se razbacuje odlukama te odbija slušati savjete, ignorirajući i njega i majku. Frustrirani Marko otvoreno preispituje očevu odluku da upravo Nikolu postavi za glavnog čovjeka u firmi tijekom ove krize. Ante, suočen s raspadom obiteljske sloge, pokušava smiriti situaciju, tražeći od Marka obećanje da će surađivati s bratom. Njegov je glavni cilj, kako tvrdi na snimci, da sinovi rade ono što je najbolje za tvrtku i obitelj, ne obazirući se na međusobne nesuglasice. " "Mogu li se ja osloniti na tebe, sine moj?", pita ga Ante.

icon-expand icon-close icon-close Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

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