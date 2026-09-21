Ante donio veliku odluku: Jednog od sinova odabrao je za nasljednika obiteljskog carstva

Situacija u Vrilu drastično se zakomplicirala kada su na vidjelo počeli izlaziti sumnjivi poslovi vezani uz tvornicu. Krenula su uhićenja, a Ante se našao prvi na listi osumnjičenih. Svjestan da istražitelji imaju čvrste dokaze protiv njega i da se pripremaju uhidbeni nalozi, odlučuje se na očajnički korak.
Kroz slikovitu priču o lovu na vukove pomoću komada mesa sa skrivenim britvama, Ante je objasnio Nikoli opasnost u kojoj se našao. Shvativši da bi ga sustav mogao uništiti iznutra, odbija razgovarati s odvjetnicima i bira bijeg. Kao tajno utočište odabrao je staru, ruševnu djedovu kuću na Svilaji, objekt koji nije ni zapisan u katastru, nadajući se da će tamo ostati skriven dok bura ne prođe.
Hitna podjela imovine i novi gazda
Kako bi zaštitio obitelj i spriječio da država zapljeni sve što su stvorili, Ante prije odlaska provodi hitnu i detaljnu podjelu imovine. Marko dobiva istočna polja i lukrativne poslove u Splitu, u čemu će mu pomagati Milan. Mirjana nastavlja voditi brigu o kući, no najveći teret i moć padaju na Nikolina leđa.
Ante donosi odluku da Nikola preuzme nadzor nad svim preostalim poslovima, imanjem i poljima. Iako je Marko izrazio sumnju i zabrinutost, ističući da Nikola ima vlastito dijete i da možda ne može sve samostalno nositi, Ante je bio neumoljiv. "Uvijek je bija jedan gazda i bit će samo jedan", oštro je presjekao raspravu, naglasivši da će Nikolina riječ biti posljednja u svakoj odluci sve do njegovog povratka.
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