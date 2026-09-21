Ante donio veliku odluku: Jednog od sinova odabrao je za nasljednika obiteljskog carstva

Situacija u Vrilu drastično se zakomplicirala kada su na vidjelo počeli izlaziti sumnjivi poslovi vezani uz tvornicu. Krenula su uhićenja, a Ante se našao prvi na listi osumnjičenih. Svjestan da istražitelji imaju čvrste dokaze protiv njega i da se pripremaju uhidbeni nalozi, odlučuje se na očajnički korak.

Kroz slikovitu priču o lovu na vukove pomoću komada mesa sa skrivenim britvama, Ante je objasnio Nikoli opasnost u kojoj se našao. Shvativši da bi ga sustav mogao uništiti iznutra, odbija razgovarati s odvjetnicima i bira bijeg. Kao tajno utočište odabrao je staru, ruševnu djedovu kuću na Svilaji, objekt koji nije ni zapisan u katastru, nadajući se da će tamo ostati skriven dok bura ne prođe.