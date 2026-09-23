Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ante doznaje za Mirjaninu prevaru, a Jakov proživljava svoje najteže trenutke

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
23.09.2026 10:58

Nakon pucnjave ispred sudnice Tea nepomično leži među okupljenima, a Kate čeka premještaj u zatvor. Toma iskoristi gužvu kako bi nasamo porazgovarao s njom...

Policija upada u kuću obitelji Vukas kako bi obavili pretres. Ante doznaje za Domazetove fotografije na kojima je Mirjana i postaje svjestan da ga je i ona izdala.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov proživljava najteži dan u životu nakon Teine smrti, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida.

Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj ubojstva.

Teodora i Jakov, Divlje pčele
Teodora i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Osuđena Katarina ulazi u zatvorsku ćeliju...

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

Smrt Teodore Vukas slomila gledatelje: 'Rasplakala sam se, pretužna scena...'

Divlje pčele

Teodorina posljednja želja rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Zagrli me kao nekada'

Moglo bi te zanimati

Teodorina posljednja želja rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Zagrli me kao nekada'

Nova pucnjava završila tragedijom: Teodora Vukas ubijena kobnim hicem

Oproštaj koji slama srce: Katarina posljednji put zagrlila Zoru i Cvitu prije doživotnog zatvora

Krvava osveta Ivice Vukasa završila tragedijom! Metak za Antu pogodio Čavku

Stigla dugoiščekivana presuda! Katarinin život više nikada neće biti isti

Ante se sprema pobjeći iz Vrila: 'Moram se sakriti, ako me uhvate, crno mi se piše'

Pročitaj na Net.hr
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?