Ante doznaje za Mirjaninu prevaru, a Jakov proživljava svoje najteže trenutke

Nakon pucnjave ispred sudnice Tea nepomično leži među okupljenima, a Kate čeka premještaj u zatvor. Toma iskoristi gužvu kako bi nasamo porazgovarao s njom...

Policija upada u kuću obitelji Vukas kako bi obavili pretres. Ante doznaje za Domazetove fotografije na kojima je Mirjana i postaje svjestan da ga je i ona izdala.