Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ante Gelo i Jelena Perčin iznenadili objavom iz Amerike, otkrili gdje su

Par uživa u zajedničkom putovanju u SAD-u, a fotografija iz poznatog dijela Los Angelesa privukla je pažnju

RTL.hr
22.04.2026 12:00

Glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo trenutačno borave u Sjedinjenim Američkim Državama, a jedan njihov zajednički trenutak završio je i na društvenim mrežama. Par je objavio fotografiju iz Los Angelesa, točnije iz poznate četvrti Melrose, čime su dali mali uvid u svoje zajedničko putovanje.

Pozirali u jednoj od najpoznatijih četvrti Los Angelesa

Fotografija je snimljena na Melrose Avenue, jednoj od najprepoznatljivijih lokacija u Los Angelesu, poznatoj po upečatljivim zidovima, street artu i popularnim mjestima za fotografiranje.

Upravo takav vizual vidi se i na njihovoj objavi - šarena pozadina i opuštena atmosfera daju naslutiti da su iskoristili vrijeme za istraživanje grada, ali i zajedničko uživanje izvan svakodnevnih obaveza.

Ante Gelo i Jelena Perčin
Ante Gelo i Jelena Perčin FOTO: Instagram

Zajedno i privatno i profesionalno

Njihova priča zanimljiva je i zato što su povezani i kroz posao. Jelena Perčin gledateljima je poznata kao Rajka Bauer u seriji Divlje pčele', dok Ante Gelo potpisuje glazbenu kulisu serije.

U razgovoru za RTL.hr, Gelo je ranije istaknuo koliko mu znači njezina podrška:

"Od Jelene tražim svaki savjet, ona je tu stvarno doma, ima puno iskustva i predobra u svom poslu. Ona je također presudna, najvažnija."

Ante Gelo, Divlje pčele
Ante Gelo, Divlje pčele FOTO: RTL
Jelena Perčin, Divlje pčele
Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: RTL

Glazba kao važan dio priče

Govoreći o radu na seriji, Gelo je otkrio i kako pristupa glazbi koja prati radnju:

"Škrtost u harmoniji je dosta važna, a odraz je i karaktera podneblja i načina života... Radnja serije je glavna nit i glazba se oko nje plete poput vinove loze."

Time je dodatno naglasio koliko je glazba važan element u stvaranju atmosfere serije.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

ante gelo jelena perčin jelena perčin divlje pčele
