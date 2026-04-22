Ante Gelo i Jelena Perčin iznenadili objavom iz Amerike, otkrili gdje su

Glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo trenutačno borave u Sjedinjenim Američkim Državama, a jedan njihov zajednički trenutak završio je i na društvenim mrežama. Par je objavio fotografiju iz Los Angelesa, točnije iz poznate četvrti Melrose, čime su dali mali uvid u svoje zajedničko putovanje.
Pozirali u jednoj od najpoznatijih četvrti Los Angelesa
Fotografija je snimljena na Melrose Avenue, jednoj od najprepoznatljivijih lokacija u Los Angelesu, poznatoj po upečatljivim zidovima, street artu i popularnim mjestima za fotografiranje.
Upravo takav vizual vidi se i na njihovoj objavi - šarena pozadina i opuštena atmosfera daju naslutiti da su iskoristili vrijeme za istraživanje grada, ali i zajedničko uživanje izvan svakodnevnih obaveza.
Zajedno i privatno i profesionalno
Njihova priča zanimljiva je i zato što su povezani i kroz posao. Jelena Perčin gledateljima je poznata kao Rajka Bauer u seriji Divlje pčele', dok Ante Gelo potpisuje glazbenu kulisu serije.
U razgovoru za RTL.hr, Gelo je ranije istaknuo koliko mu znači njezina podrška:
"Od Jelene tražim svaki savjet, ona je tu stvarno doma, ima puno iskustva i predobra u svom poslu. Ona je također presudna, najvažnija."
Glazba kao važan dio priče
Govoreći o radu na seriji, Gelo je otkrio i kako pristupa glazbi koja prati radnju:
"Škrtost u harmoniji je dosta važna, a odraz je i karaktera podneblja i načina života... Radnja serije je glavna nit i glazba se oko nje plete poput vinove loze."
Time je dodatno naglasio koliko je glazba važan element u stvaranju atmosfere serije.
