Sukobi eskaliraju nakon što obitelj saznaje da je Neven Barešić zaprosio Terezu, čime se zauvijek mijenja dinamika unutar kuće

icon-close

Suočena s pitanjima i pogledima bližnjih, Tereza bez oklijevanja i s jasnom odlučnošću priznaje istinu. "Ja sam pristala", poručuje hrabro, ne skrivajući svoje osjećaje ni namjere. No, njezina iskrenost kod Ante nailazi na zid nerazumijevanja i gnjeva. Ljutito joj odvraća: "Onda se predomisli", uvjeren kako može upravljati njezinim životnim odlukama. Tereza mu, međutim, stoji nasuprot jednako čvrsto i prkosno uzvraća: "Neću se predomislit."

icon-expand icon-close icon-close Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Trenutak potpunog sloma i ozljeda

Taj odgovor za Antu je kap koja je prelila čašu. Potpuno gubi kontrolu nad sobom, vrijeđajući je riječima: "Balavica jedna bezobrazna." Unatoč pokušajima ostalih članova obitelji da smire situaciju i spriječe najgore, Ante zaurla: "Mrš iz moje kuće, da te nisam više vidio! Jesi me čula?" Slomljena iznutra, ali ponosna i nepokolebljiva, Tereza mu kroz bol uzvraća riječima koje odzvanjaju prostorijom: "Jesam, ćaća. Razumila sam te. I nećeš me više nikad vidit."

icon-expand Tereza, Ante, Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL