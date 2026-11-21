Suočena s pitanjima i pogledima bližnjih, Tereza bez oklijevanja i s jasnom odlučnošću priznaje istinu. "Ja sam pristala", poručuje hrabro, ne skrivajući svoje osjećaje ni namjere.
No, njezina iskrenost kod Ante nailazi na zid nerazumijevanja i gnjeva. Ljutito joj odvraća: "Onda se predomisli", uvjeren kako može upravljati njezinim životnim odlukama. Tereza mu, međutim, stoji nasuprot jednako čvrsto i prkosno uzvraća: "Neću se predomislit."
Trenutak potpunog sloma i ozljeda
Taj odgovor za Antu je kap koja je prelila čašu. Potpuno gubi kontrolu nad sobom, vrijeđajući je riječima: "Balavica jedna bezobrazna." Unatoč pokušajima ostalih članova obitelji da smire situaciju i spriječe najgore, Ante zaurla: "Mrš iz moje kuće, da te nisam više vidio! Jesi me čula?"
Slomljena iznutra, ali ponosna i nepokolebljiva, Tereza mu kroz bol uzvraća riječima koje odzvanjaju prostorijom: "Jesam, ćaća. Razumila sam te. I nećeš me više nikad vidit."
U kaosu i žestini tog brutalnog izbacivanja iz obiteljskog doma, Tereza pada i ozljeđuje se. Dok se u kući lome odnosi i puca obiteljsko zajedništvo, u pomoć joj uskače Milan, pružajući joj ruku i privremeno sklonište u najtežem trenutku.
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