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Divlje pčele

Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem!

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
30.10.2026 13:15

Cvita i Jovan razgovaraju o njegovom korištenju njezine obiteljske kuće. Luca Jovanu govori da pazi na kuću sestara Runje, a Ante i Nikola za to vrijeme šetaju Vrilom i imaju probleme sa zakonom! Anđelko traži legitimaciju od Vukasa, no Nikola smiri situaciju.

Anđelko i Jerko, Divlje pčele
Anđelko i Jerko, Divlje pčele FOTO: RTL

Kata u zatvoru planira bijeg i s djevojkama razgovara o Evi, a Sikirica Antu i Nikolu čeka kod kuće. Jerko odlučuje postrožiti kontrolu nad Antom. Zora provodi vrijeme s Filipom, koji joj laska i traži od nje da se prestane viđati s drugim muškarcima. Daje joj ključeve od stana i kaže da ostane u njemu, da se ne vraća u rupu na Trešnjevci.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza plače zbog odnosa s Čavkom, a ubrzo ju je utješio tužitelj. Pratio ju je do kuće i pokazao za nju veliku brigu. Jelica se sreće s Anđelkom i doživljava hladan tuš. Kata pregovara s Evom, koja joj otkriva zašto je završila u zatvoru. Ante suočava Nikolu s prošlosti.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

Ante Vukas prekršio kućni pritvor: Upao na sastanak zadruge i brutalno ih izvrijeđao

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