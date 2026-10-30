Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem!

Cvita i Jovan razgovaraju o njegovom korištenju njezine obiteljske kuće. Luca Jovanu govori da pazi na kuću sestara Runje, a Ante i Nikola za to vrijeme šetaju Vrilom i imaju probleme sa zakonom! Anđelko traži legitimaciju od Vukasa, no Nikola smiri situaciju.

Kata u zatvoru planira bijeg i s djevojkama razgovara o Evi, a Sikirica Antu i Nikolu čeka kod kuće. Jerko odlučuje postrožiti kontrolu nad Antom. Zora provodi vrijeme s Filipom, koji joj laska i traži od nje da se prestane viđati s drugim muškarcima. Daje joj ključeve od stana i kaže da ostane u njemu, da se ne vraća u rupu na Trešnjevci.

Tereza plače zbog odnosa s Čavkom, a ubrzo ju je utješio tužitelj. Pratio ju je do kuće i pokazao za nju veliku brigu. Jelica se sreće s Anđelkom i doživljava hladan tuš. Kata pregovara s Evom, koja joj otkriva zašto je završila u zatvoru. Ante suočava Nikolu s prošlosti.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.