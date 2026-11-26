Ivica ponovno gubi kontrolu i napada Karmelu. Badurina i Anđelko dolaze kod Šušnjara i još jednom mole Jeličinu ruku.

Rajka slučajno ozlijedi Stojana, a on stane u njezinu obranu. Čavka sve više sumnja da ih povezuje neka zajednička prošlosti.

Mirjana i dalje spletkari protiv Zore te uvjerava Cvitu i Nikolu da im želi oteti Petra. Badurini na vrata kuca UDBA.

Kate u Karmelinoj gostionici slavi s mještanima, ali stižu Ante i Čavka. Nakon velikog meteža, Ante je uhićen.

Domenika napušta Vrilo, a Marko odluči potražiti Zoru. Ona ga optuži da ju je izdao, no on je tješi i priznaje da mu je stalo do nje.

Cvita u spavaćoj sobi pronalazi skriveni predmet koji je potpuno izbaci iz takta...