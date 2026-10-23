Ante nakon srčanog udara pronalazi novo skrovište!

Nakon što je shvatio da se više ne može vratiti u staro skrovište jer je netko očito otkrio gdje se nalazi ili će to tek učiniti, Ante je morao brzo reagirati. Odlučio je preuzeti stvar u svoje ruke i pronaći sigurnije mjesto kako bi izbjegao miliciju koja ga posvuda traži. Iako su ga Marko i Cvita upozoravali da bi morao ići u bolnicu zbog svog zdravstvenog stanja, on ih odbija poslušati.

Spas mu je ponudio njegov liječnik, osiguravši mu smještaj u kući svoje sestre. Brzo su se organizirali, nadajući se da će Ante konačno imati mira i izbjeći uhićenje koje se planira godinama.

Međutim, Antu izjeda velika briga jer zna da Cvita sada zna istinu o skrovištu budući da je lokaciju slučajno spomenuo pred njom. Situacija je izuzetno napeta jer se Ante silno boji da ona nešto ne kaže i tako ga preda miliciji.