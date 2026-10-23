Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ante nakon srčanog udara pronalazi novo skrovište!

Ante Vukas, bježeći pred milicijom i zdravstvenim problemima, odlučio je potražiti novo skrovište. Svjestan da je stara lokacija kompromitirana, spas pronalazi kod sestre svog liječnika

RTL
23.10.2026 17:00

Bijeg na novu lokaciju

Nakon što je shvatio da se više ne može vratiti u staro skrovište jer je netko očito otkrio gdje se nalazi ili će to tek učiniti, Ante je morao brzo reagirati. Odlučio je preuzeti stvar u svoje ruke i pronaći sigurnije mjesto kako bi izbjegao miliciju koja ga posvuda traži. Iako su ga Marko i Cvita upozoravali da bi morao ići u bolnicu zbog svog zdravstvenog stanja, on ih odbija poslušati.

Spas mu je ponudio njegov liječnik, osiguravši mu smještaj u kući svoje sestre. Brzo su se organizirali, nadajući se da će Ante konačno imati mira i izbjeći uhićenje koje se planira godinama.

Međutim, Antu izjeda velika briga jer zna da Cvita sada zna istinu o skrovištu budući da je lokaciju slučajno spomenuo pred njom. Situacija je izuzetno napeta jer se Ante silno boji da ona nešto ne kaže i tako ga preda miliciji.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, Cvita ga pokušava smiriti. Ona mu govori da joj je želja da ga mali Petar napokon upozna.

"Moraš se sada jako paziti", upozorio ga je doktor zabrinuto, dajući mu do znanja da unatoč pronalasku sigurnijeg krova nad glavom njegovo zdravlje zahtijeva strog nadzor i izbjegavanje bilo kakvog stresa.

Hoće li Cvita nekome otkriti gdje se Ante skriva i kako će ostatak obitelji Vukas reagirati kada dozna da je doživio srčani udar? Posebno je pitanje kako će Nikola, koji je već pokušao odati očevo skrovište miliciji, reagirati na vijest da je Ante ponovno promijenio lokaciju. Hoće li obitelj uspjeti ostati složna u ovim teškim trenucima ili će Antin povratak ponovno izazvati sukobe među Vukasovima?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele cvita vukas ante vukas marko vukas
Divlje pčele

Neven Barešić želi da mu se Ante Vukas izravno preda

Divlje pčele

Milicija pronalazi Antino skrovište. Nikola ga odao ne znajući da je Ante doživio infarkt!

Moglo bi te zanimati

Ante se bori za život!

Anđelko spomenuo Tomu Domazeta, a Ranku se lice sledilo! Istina je mnogo strašnija nego što misli

Ivica se vratio na mjesto incidenta, a onda je nastao kaos! Mirjana Vukas nije ga štedjela na riječima

Katarina sve priznala inspektoru Žuveli u samici, Krneta izgubio kontrolu

Krstin sin Jovan stigao u Vrilo, šarmirao Cvitu i Luce već pri prvom susretu!

Šušnjara u strahu od zatvora: Novi tužitelj steže obruč oko afere s industrijskom zonom

Pročitaj na Net.hr
Pitbull progovorio o vrućem trenutku s J.Lo: 'Nisam to mogao sakriti!'
Perje, zavodljive plesačice i poznata lica: Prisjetite se glamurozne zabave Snježane Mehun
Stevie Wonder više ne želi bivšu u svojoj kući: Odlučio se na drastričan potez
Srpska pjevačica podigla atmosferu do usijanja: Stigli brojni poznati
Jenna Ortega razljutila dio fanova izjavom o fotografiranju: 'Tako je umišljena'
Glumila je u hit romantičnoj komediji s Heathom Ledgerom: Ovako danas izgleda
Zagrebački HNK okupio poznata imena: Evo tko je sve stigao na premijeru opere Carmen
Iznenađenje uoči dolaska bebe: Udala se glumica Tena Nemet Brankov, njezina objava sve je nasmijala
Oženio Kim Kardashian, brak im potrajao tek 72 dana: Sjećate li se Krisa, NBA košarkaša?
Princ William gostovao u popularnom showu: Otkrio da je želio biti DJ, ali imao je jedan problem