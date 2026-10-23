Ante nakon srčanog udara pronalazi novo skrovište!

Bijeg na novu lokaciju
Nakon što je shvatio da se više ne može vratiti u staro skrovište jer je netko očito otkrio gdje se nalazi ili će to tek učiniti, Ante je morao brzo reagirati. Odlučio je preuzeti stvar u svoje ruke i pronaći sigurnije mjesto kako bi izbjegao miliciju koja ga posvuda traži. Iako su ga Marko i Cvita upozoravali da bi morao ići u bolnicu zbog svog zdravstvenog stanja, on ih odbija poslušati.
Spas mu je ponudio njegov liječnik, osiguravši mu smještaj u kući svoje sestre. Brzo su se organizirali, nadajući se da će Ante konačno imati mira i izbjeći uhićenje koje se planira godinama.
Međutim, Antu izjeda velika briga jer zna da Cvita sada zna istinu o skrovištu budući da je lokaciju slučajno spomenuo pred njom. Situacija je izuzetno napeta jer se Ante silno boji da ona nešto ne kaže i tako ga preda miliciji.
S druge strane, Cvita ga pokušava smiriti. Ona mu govori da joj je želja da ga mali Petar napokon upozna.
"Moraš se sada jako paziti", upozorio ga je doktor zabrinuto, dajući mu do znanja da unatoč pronalasku sigurnijeg krova nad glavom njegovo zdravlje zahtijeva strog nadzor i izbjegavanje bilo kakvog stresa.
Hoće li Cvita nekome otkriti gdje se Ante skriva i kako će ostatak obitelji Vukas reagirati kada dozna da je doživio srčani udar? Posebno je pitanje kako će Nikola, koji je već pokušao odati očevo skrovište miliciji, reagirati na vijest da je Ante ponovno promijenio lokaciju. Hoće li obitelj uspjeti ostati složna u ovim teškim trenucima ili će Antin povratak ponovno izazvati sukobe među Vukasovima?
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