Ante nakon svega prekrižio Mirjanu: 'Ne želim više ni čuti njezino ime'

Mirjana je napokon priznala Marku mračnu istinu o tome kako joj je pokojni Domazet smjestio kompromitirajuće fotografije. Objasnila je kako joj je podmetnuo nešto u piće dok je bila potpuno rastresena te iskoristio njenu nesvjesticu kako bi je fotografirao na krevetu u svojoj sobi.
Cilj te okrutne namještaljke bio je ucjenjivati je kako bi promijenila iskaz o tragičnoj nesreći u kojoj su stradali Petar i Katarina. Iako je u jednom trenutku, pritisnuta prijetnjama da će fotografije pokazati Anti, pomislila popustiti kako bi spasila brak, na kraju to nije mogla učiniti jer nije željela izdati Petra.
Neoprostiva izdaja
Unatoč tome što je istina izašla na vidjelo, Ante ne želi ni čuti za objašnjenja i potpuno odbija svaki daljnji kontakt s njom. Duboko povrijeđen situacijom i svime što se izdešavalo, više s njom ne želi razgovarati.
Priznao je da je čak imao namjeru naći se s njom kako bi raščistili stvari, ali ga je nešto u posljednjem trenutku zaustavilo. Iskreno je rekao da ni sam ne zna kako bi reagirao da joj je zaista prišao u tom trenutku bijesa i razočaranja.
Sada je jasno dao do znanja da njeno ime više nikada ne želi čuti u svojoj blizini. Za njega je ona potpuno mrtva, čime je stavio točku na bilo kakvu nadu za pomirenjem.
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