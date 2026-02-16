Ante napravio presedan i ponizio Mirjanu pred Cvitom: 'Ispričaj joj se odmah!'

Napetost koja je danima tinjala u 'Divljim pčelama' pretvorila se u glasan i neugodan sukob. Vidno bijesan, Ante je prozvao suprugu Mirjanu. "Muči da nisi pisnula", zagrmio je, a zatim pozvao snahu Cvitu da priđe. "Dođi vamo. Ispričaj joj se!", naredio je Mirjani, ne ostavljajući prostora za raspravu.
Ante je bio neumoljiv, tražeći da se Mirjana ispriča "za sve što si joj rekla, učinila i što si joj krivila sestru". Njegove riječi jasno su dale do znanja da je Mirjanino ponašanje prešlo svaku granicu. Dok je Mirjana pokušala prosvjedovati s tihim "Ante, ja nisam...", on ju je prekinuo nizom optužbi. "Ma šta nisi? Ti si tu gataru dovela u kuću, sramotiš cijelu obitelj. Cijelo mjesto nam se smije!", vikao je, otkrivajući korijen svog bijesa. U cijeloj neugodnoj situaciji, Cvita je pokušala smiriti tenzije, rekavši kako "nema potrebe za ovim", no Ante je bio odlučan: "Ima potrebe, i te kako ima potrebe".
Kap koja je prelila čašu
Sukob nije bio samo rezultat obiteljskih nesuglasica, već posljedica Mirjaninog lakovjernog povjerenja u lažnu gataru. Upravo je ta prevarantica, koju je Mirjana ugostila u njihovom domu, unijela potpuni kaos u živote svih uključenih, a njezine laži i spletke dovele su do toga da je Cvitina sestra Katarina optužena za ubojstvo.
Za Antu, stup obitelji i čovjeka koji drži do ugleda, činjenica da je njegova supruga nasjela na prevaru i time okaljala ime Vukasovih bila je kap koja je prelila čašu. Njegov bijes nije bio usmjeren samo na Mirjaninu naivnost, već i na javnu sramotu koju je time prouzročila, pretvorivši njihovu obitelj u predmet ismijavanja cijelog mjesta.
