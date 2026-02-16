Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ante napravio presedan i ponizio Mirjanu pred Cvitom: 'Ispričaj joj se odmah!'

Nakon niza skandala koji su potresli obitelj, glava kuće, Ante Vukas, odlučio je stati na kraj sramoti na najoštriji mogući način, prisilivši svoju suprugu Mirjanu na javnu ispriku pred snahom Cvitom

RTL.hr
16.02.2026 21:15

Napetost koja je danima tinjala u 'Divljim pčelama' pretvorila se u glasan i neugodan sukob. Vidno bijesan, Ante je prozvao suprugu Mirjanu. "Muči da nisi pisnula", zagrmio je, a zatim pozvao snahu Cvitu da priđe. "Dođi vamo. Ispričaj joj se!", naredio je Mirjani, ne ostavljajući prostora za raspravu.

Ante je bio neumoljiv, tražeći da se Mirjana ispriča "za sve što si joj rekla, učinila i što si joj krivila sestru". Njegove riječi jasno su dale do znanja da je Mirjanino ponašanje prešlo svaku granicu. Dok je Mirjana pokušala prosvjedovati s tihim "Ante, ja nisam...", on ju je prekinuo nizom optužbi. "Ma šta nisi? Ti si tu gataru dovela u kuću, sramotiš cijelu obitelj. Cijelo mjesto nam se smije!", vikao je, otkrivajući korijen svog bijesa. U cijeloj neugodnoj situaciji, Cvita je pokušala smiriti tenzije, rekavši kako "nema potrebe za ovim", no Ante je bio odlučan: "Ima potrebe, i te kako ima potrebe".

Cvita i Mirjana, Divlje pčele
Cvita i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Kap koja je prelila čašu

Sukob nije bio samo rezultat obiteljskih nesuglasica, već posljedica Mirjaninog lakovjernog povjerenja u lažnu gataru. Upravo je ta prevarantica, koju je Mirjana ugostila u njihovom domu, unijela potpuni kaos u živote svih uključenih, a njezine laži i spletke dovele su do toga da je Cvitina sestra Katarina optužena za ubojstvo.

Za Antu, stup obitelji i čovjeka koji drži do ugleda, činjenica da je njegova supruga nasjela na prevaru i time okaljala ime Vukasovih bila je kap koja je prelila čašu. Njegov bijes nije bio usmjeren samo na Mirjaninu naivnost, već i na javnu sramotu koju je time prouzročila, pretvorivši njihovu obitelj u predmet ismijavanja cijelog mjesta.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Sanjom Vejnović

ante divlje pčele mirjana divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Marin Klišmanić o Marku Vukasu i prvoj velikoj televizijskoj ulozi: 'Čini mi se da se sve posložilo'

Margarita Mladinić iz 'Divljih pčela': 'Akademiju sam upisala iz četvrtog pokušaja. Nisam znala prihvatiti 'ne' kao odgovor'

Domazet je došao po svoje! Amar Bukvić pozirao na setu i poručio: 'Neki putevi vode ravno u nevolju'

Što će se dogoditi u seriji 'Divlje pčele'? Toma prosi Katu, a Zora se žali na mučnine

Sve laži Mirjane Vukas: Fasada savršene supruge koja se ruši pred očima gledatelja

Tko je kome okrenuo leđa? Tjedan velikih odluka u 'Divljim pčelama' je iza nas