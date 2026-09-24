Ante nestao bez traga, samo Marko zna gdje je: 'Ni slučajno ne govori materi'

Kaos koji je nastao nakon pretresa kuće i zapljene važnih dokumenata natjerao je Antu da nestane bez traga za većinu svoje obitelji i nadležnih institucija. U napetom susretu sa sinom Markom, postaje jasno da je mladi Vukas jedina osoba od povjerenja i ključni posrednik između odbjeglog oca i vanjskog svijeta.

Kroz razgovor, Ante nailazi na olakšanje kada od Marka saznaje da je Milan preživio ranjavanje, iako s teškim posljedicama. Ante se okreće Marku s jasnim priznanjem da je on jedina osoba na koju se zaista može osloniti u ovoj krizi. Marko, preuzimajući težak teret obiteljskih tajni, uvjerava oca da će se iz svega izvući.

Ante, međutim, ne planira brzi povratak. Ne namjerava se vratiti kući sve dok se službeno ne povuku sve optužbe protiv njega. Zbog straha od izdaje, ali i sumnje u vjernost najbližih, Ante strogo zabranjuje Marku da ikome oda njegovu lokaciju.

"Nitko ne smije znati, tu mislim na tvoju mater", jasno je poručio Ante.

Markova uloga čuvara mračne tajne mogla bi ga koštati odnosa s ostatkom obitelji. Ostaje za vidjeti koliko će dugo Ante moći vući konce iz sjene i hoće li njegov plan o povlačenju optužbi zaista uspjeti prije nego što pritisak na Marka postane prevelik.

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