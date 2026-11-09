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Divlje pčele

Ante odlučio pomoći Nikoli oko zadruge, ali iza svega se krije velika muljaža

Iznenađujući prijedlog za suradnju u zadruzi u potpunosti mijenja dinamiku u selu, ali ništa nije onako kako se na prvi pogled čini

RTL.hr
09.11.2026 20:30

Iznenadna želja za suradnjom

Ante Vukas odlučuje odjednom pomagati Nikoli Vukasu oko rada sa seoskom zadrugom. Ovaj neočekivani potez izaziva zbunjenost među ukućanima, s obzirom na njihovu dugu povijest sukoba i netrpeljivosti.

Nikola, iako sumnjičav, polako prihvaća naizgled dobronamjernu ruku pomirenja. Međutim, iza te fasade suradnje krije se laž i muljaža kojom Ante želi dokazati da zadruga ne može opstati bez njegovog utjecaja.

Markova sumnja i prava istina

Marko Vukas vrlo brzo prepoznaje da u toj priči nešto ne štima. Nije mu jasno zašto bi Ante pomagao čovjeku s kojim je dugo bio u sukobu, stoga ga izravno pita za objašnjenje. "Pomažeš mu oko zadruge? Zašto?", upitao ga je Marko, svjestan da Ante ne radi ništa bez skrivenog motiva.

Ante mu tada priznaje svoj pravi plan i objašnjava mu da surađuje isključivo iz vlastitog interesa. "Zato što je to jedini način. Pomažemo zadruzi da ojača, nek misli da smo saveznici. A onda kad se najmanje nadaju zgnječit ću ih", jasan je bio Ante.

Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele
Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Cijela ova muljaža usmjerena je prema jednom jedinom cilju, a to je vraćanje Antinih polja i uspostava stare moći u selu. "U mistu je oduvijek samo bija jedan gospodar, a to smo mi. I tako će ostati", samouvjereno mu je dao do znanja.

Nove intrige napokon se naziru, ali pred članovima zadruge još su brojni izazovi. 

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