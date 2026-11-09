Ante odlučio pomoći Nikoli oko zadruge, ali iza svega se krije velika muljaža

Nikola, iako sumnjičav, polako prihvaća naizgled dobronamjernu ruku pomirenja. Međutim, iza te fasade suradnje krije se laž i muljaža kojom Ante želi dokazati da zadruga ne može opstati bez njegovog utjecaja.

Marko Vukas vrlo brzo prepoznaje da u toj priči nešto ne štima. Nije mu jasno zašto bi Ante pomagao čovjeku s kojim je dugo bio u sukobu, stoga ga izravno pita za objašnjenje. "Pomažeš mu oko zadruge? Zašto?", upitao ga je Marko, svjestan da Ante ne radi ništa bez skrivenog motiva.

Ante mu tada priznaje svoj pravi plan i objašnjava mu da surađuje isključivo iz vlastitog interesa. "Zato što je to jedini način. Pomažemo zadruzi da ojača, nek misli da smo saveznici. A onda kad se najmanje nadaju zgnječit ću ih", jasan je bio Ante.