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Divlje pčele

Ante se bori za život!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
21.10.2026 12:06

Krneta priznaje da je lagao o Katinoj trudnoći, no tvrdi da je netko drugi otac djeteta. Optužio je zaštitare koji su tijekom praznika dežurali u zatvoru. Inspektor Žuvela je uporan pa nastavlja ispitivati Kretu o njegovoj vezi s obitelji Vukas. Krsto je presretan što mu je sin stigao u Vrilu, a uskoro otkriva i da mu se sviđa Cvita.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marino prosi Zoru, a ona se predomišlja zbog njihove situacije, odlučuje još razmisliti o zarukama. Cvita i Stipan razgovaraju o Kati u zatvoru. Ivica razgovara s Nikolom i Jakovom o Mirjani i njihovom susretu. Krneta govori Kati da je gotovo i da više nikad neće vidjeti inspektora Žuvelu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se Kata boji za život, Ante doživljava infarkt.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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