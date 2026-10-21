Ante se bori za život!

Krneta priznaje da je lagao o Katinoj trudnoći, no tvrdi da je netko drugi otac djeteta. Optužio je zaštitare koji su tijekom praznika dežurali u zatvoru. Inspektor Žuvela je uporan pa nastavlja ispitivati Kretu o njegovoj vezi s obitelji Vukas. Krsto je presretan što mu je sin stigao u Vrilu, a uskoro otkriva i da mu se sviđa Cvita.