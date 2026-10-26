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Divlje pčele

Ante se odlazi predati, a Kate ima plan za bijeg iz zatvora

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
26.10.2026 12:53

Luci sve više smeta Džonijeva prisutnost, dok on sve više simpatija pokazuje Cviti.

Nakon sumnjivog poziva iz zatvora Jakov stiže u posjet Katarini, a Krneta zaduži jednog čuvara da ih pazi i sluša sve što govore. Hoće li mu Kate uspjeti ispričati sve što proživljava?

Kate i Jakov, Divlje pčele
Kate i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Colette i dalje gaji simpatije prema Čavki. Iako je isprva odbija, u trenutku slabosti i nježnosti njih dvoje završe skupa.

Veljko otkriva Brici veliku tajnu o svom povratku u Vrilo. Zora odluči potražiti Filipa.

Colette i Čavka, Divlje pčele
Colette i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Franka otkriva Kati da će, zajedno s Kristinom, pokušati pobjeći iz zatvora. Iako se prvo tomu protivi, Kate misli da im može pomoći u bijegu.

Ante se odlazi predati i želi dokazati svoju nevinost... Hoće li inspektor Barešić biti na strani korupcije ili pravde?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

divlje pčele kate ante
Divlje pčele

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u prirodi sa svojim četveronožnim ljubimcem

Divlje pčele

Kristina Sertić planira bijeg iz zatvora: 'Ne mogu ovo više izdržati'

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