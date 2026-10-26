Ante se odlazi predati, a Kate ima plan za bijeg iz zatvora

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

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Luci sve više smeta Džonijeva prisutnost, dok on sve više simpatija pokazuje Cviti. Nakon sumnjivog poziva iz zatvora Jakov stiže u posjet Katarini, a Krneta zaduži jednog čuvara da ih pazi i sluša sve što govore. Hoće li mu Kate uspjeti ispričati sve što proživljava?

icon-expand icon-close icon-close Kate i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Colette i dalje gaji simpatije prema Čavki. Iako je isprva odbija, u trenutku slabosti i nježnosti njih dvoje završe skupa. Veljko otkriva Brici veliku tajnu o svom povratku u Vrilo. Zora odluči potražiti Filipa.

icon-expand Colette i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL