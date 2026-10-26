Ante se odlazi predati, a Kate ima plan za bijeg iz zatvora

Luci sve više smeta Džonijeva prisutnost, dok on sve više simpatija pokazuje Cviti.
Nakon sumnjivog poziva iz zatvora Jakov stiže u posjet Katarini, a Krneta zaduži jednog čuvara da ih pazi i sluša sve što govore. Hoće li mu Kate uspjeti ispričati sve što proživljava?
Colette i dalje gaji simpatije prema Čavki. Iako je isprva odbija, u trenutku slabosti i nježnosti njih dvoje završe skupa.
Veljko otkriva Brici veliku tajnu o svom povratku u Vrilo. Zora odluči potražiti Filipa.
Franka otkriva Kati da će, zajedno s Kristinom, pokušati pobjeći iz zatvora. Iako se prvo tomu protivi, Kate misli da im može pomoći u bijegu.
Ante se odlazi predati i želi dokazati svoju nevinost... Hoće li inspektor Barešić biti na strani korupcije ili pravde?
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.