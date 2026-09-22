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Divlje pčele

Ante se sprema pobjeći iz Vrila: 'Moram se sakriti, ako me uhvate, crno mi se piše'

Najnovija epizoda donosi neviđenu napetost dok se obruč oko glavnog aktera sve više steže. Tužiteljstvo je pokrenulo istragu koja prijeti rušenjem cijelog obiteljskog carstva Vukasa, a strah od nadolazećih uhićenja tjera Antu na donošenje teških i neopozivih odluka kako bi spasio ono što je godinama gradio

RTL.hr
22.09.2026 12:00

Situacija u Vrilu drastično se zakomplicirala kada su na vidjelo počeli izlaziti sumnjivi poslovi vezani uz tvornicu. Krenula su uhićenja, a Ante se našao prvi na listi osumnjičenih. Svjestan da istražitelji imaju čvrste dokaze protiv njega i da se pripremaju uhidbeni nalozi, odlučuje se na očajnički korak.

Kroz slikovitu priču o lovu na vukove pomoću komada mesa sa skrivenim britvama, Ante je objasnio Nikoli opasnost u kojoj se našao. Shvativši da bi ga sustav mogao uništiti iznutra, odbija razgovarati s odvjetnicima i bira bijeg. Kao tajno utočište odabrao je staru, ruševnu djedovu kuću na Svilaji, objekt koji nije ni zapisan u katastru, nadajući se da će tamo ostati skriven dok bura ne prođe.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Hitna podjela imovine i novi gazda

Kako bi zaštitio obitelj i spriječio da država zapljeni sve što su stvorili, Ante prije odlaska provodi hitnu i detaljnu podjelu imovine. Marko dobiva istočna polja i lukrativne poslove u Splitu, u čemu će mu pomagati Milan. Mirjana nastavlja voditi brigu o kući, no najveći teret i moć padaju na Nikolina leđa.

Ante donosi odluku da Nikola preuzme nadzor nad svim preostalim poslovima, imanjem i poljima. Iako je Marko izrazio sumnju i zabrinutost, ističući da Nikola ima vlastito dijete i da možda ne može sve samostalno nositi, Ante je bio neumoljiv. "Uvijek je bija jedan gazda i bit će samo jedan", oštro je presjekao raspravu, naglasivši da će Nikolina riječ biti posljednja u svakoj odluci sve do njegovog povratka.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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