Ante sprema tajni susret s Mirjanom. Sprema li osvetu za preljub s Tomom Domazetom?

Ante Vukas, koji se nalazi na skrivenom mjestu i daleko od javnosti zbog novonastale obiteljske afere s industrijskom zonom, ima poljuljane odnose i na ljubavnom planu. Njegova supruga Mirjana Vukas prevarila ga je s preminulim Tomom Domazetom kojeg je sama dovela u Vrilo te s njim naposljetku imala i tajni ljubavni odnos.

Antine upute su stroge i jasne. Traži da je Marko dovede na mjesto gdje nitko ne dolazi te izričito zabranjuje da se o tome išta kaže Milanu ili Nikoli.

"Neka to ostane među nama", upozorava Ante, naglašavajući Marku da pazi kako ih nitko ne bi pratio na putu do Mirjane. Zlokobna atmosfera dodatno je pojačana činjenicom da je u cijelu priču na neki način upleteno i oružje, točnije pištolj, čija uloga u ovim tajnim dogovorima ostaje nejasna, ali budi ozbiljnu zabrinutost za Mirjaninu sigurnost.