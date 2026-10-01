Ante sprema tajni susret s Mirjanom. Sprema li osvetu za preljub s Tomom Domazetom?

Ante Vukas, koji se nalazi na skrivenom mjestu i daleko od javnosti zbog novonastale obiteljske afere s industrijskom zonom, ima poljuljane odnose i na ljubavnom planu. Njegova supruga Mirjana Vukas prevarila ga je s preminulim Tomom Domazetom kojeg je sama dovela u Vrilo te s njim naposljetku imala i tajni ljubavni odnos.
Antine upute su stroge i jasne. Traži da je Marko dovede na mjesto gdje nitko ne dolazi te izričito zabranjuje da se o tome išta kaže Milanu ili Nikoli.
"Neka to ostane među nama", upozorava Ante, naglašavajući Marku da pazi kako ih nitko ne bi pratio na putu do Mirjane. Zlokobna atmosfera dodatno je pojačana činjenicom da je u cijelu priču na neki način upleteno i oružje, točnije pištolj, čija uloga u ovim tajnim dogovorima ostaje nejasna, ali budi ozbiljnu zabrinutost za Mirjaninu sigurnost.
Čak je i sam Marko zatečen ovom naredbom. U jednom trenutku, vidno zbunjen tajnovitošću cijelog plana vezanog uz majku, pita oca što se točno dogodilo među njima i kakva je Mirjanina stvarna uloga, no Ante odbija dati jasan odgovor, inzistirajući samo na tome da Marko napravi točno ono što mu je rečeno i dovede Mirjanu na dogovoreno mjesto.
Podsjetimo, Mirjana je ranije napisala i ljubavno pismo Anti u kojem je lažnom brigom pokušala prikriti svoje stvarne osjećaje i ponovno uspostaviti kontakt s njim.
S obzirom na sve što se u prošlosti dogodilo s Tomom, ovaj tajni sastanak nosi sa sobom nepredvidive posljedice, prvenstveno za samu Mirjanu koja se našla u središtu muških manipulacija. Ostaje za vidjeti što će se dogoditi kada se Mirjana i Ante napokon nađu licem u lice.
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