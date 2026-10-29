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Divlje pčele

Ante tjera Mirjanu iz sobe zbog prevare s Tomom Domazetom

Povratak Ante Vukasa u obiteljski dom trebao je donijeti mir, no umjesto toga izazvao je pravi skandal. Istina o aferi njegove supruge s Tomom Domazetom izašla je na vidjelo, a Ante joj ne može oprostiti izdaju

RTL.hr
29.10.2026 13:00

Burna svađa u spavaćoj sobi

Situacija je eskalirala kada je Ante jasno dao do znanja da više ne želi dijeliti prostor sa suprugom. Svađa je kulminirala kada joj je ljutito poručio da pokupi svoje prnje i preseli u gostinjsku sobu, ne skrivajući ogromno razočaranje njezinim postupcima i nevjerom.

Iako se Mirjana pokušala obraniti, Ante je bio nemilosrdan. Nije joj htio popustiti, jasno joj dajući do znanja koliko ga je pogodila istina o njezinom odnosu s muškarcem kojeg je sama dovela u malo mjesto Vrilo.

U naletu bijesa, Ante se prisjetio spornih fotografija koje su razotkrile njezinu izvanbračnu aferu. Podsjetio ju je na to koliko je situacija mogla biti opasna, no Mirjana se pokušala opravdati prebacujući krivnju na svog bivšeg ljubavnika.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

"Domazet ti je pomutio mozak. On je lagao i tebe i mene samo kako bi nas razdvojio", očajnički je izjavila Mirjana, pokušavajući spasiti ono što je ostalo od njihovog braka. No, njezine riječi nisu naišle na razumijevanje.

Nema oprosta

Ante je glatko odbio prihvatiti njezina opravdanja, nazivajući njezine isprike običnim glupostima. Povrijeđen i ljutit, na kraju ju je grubo otjerao poručivši joj da se jednostavno gubi iz njegove blizine.

Hoće li ovaj bračni brodolom dovesti do konačnog kraja njihovog odnosa ili će obitelj Vukas pronaći način da prebrodi još jednu krizu, ostaje za vidjeti. Gledatelji se pitaju hoće li se Mirjana ikada uspjeti iskupiti za svoju veliku pogrešku.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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