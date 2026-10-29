Ante tjera Mirjanu iz sobe zbog prevare s Tomom Domazetom

Situacija je eskalirala kada je Ante jasno dao do znanja da više ne želi dijeliti prostor sa suprugom. Svađa je kulminirala kada joj je ljutito poručio da pokupi svoje prnje i preseli u gostinjsku sobu, ne skrivajući ogromno razočaranje njezinim postupcima i nevjerom.

Iako se Mirjana pokušala obraniti, Ante je bio nemilosrdan. Nije joj htio popustiti, jasno joj dajući do znanja koliko ga je pogodila istina o njezinom odnosu s muškarcem kojeg je sama dovela u malo mjesto Vrilo.

U naletu bijesa, Ante se prisjetio spornih fotografija koje su razotkrile njezinu izvanbračnu aferu. Podsjetio ju je na to koliko je situacija mogla biti opasna, no Mirjana se pokušala opravdati prebacujući krivnju na svog bivšeg ljubavnika.