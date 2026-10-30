Ante upao u Nikolin ured i brutalno ga izvrijeđao: 'Ti si najveća budala koju sam sreo'

Tenzije u obitelji Vukas dosegle su novi vrhunac nakon što se Ante suočio sa sinom Nikolom. Razlog oštrog sukoba je Nikolina odluka da obiteljsko imanje udruži u lokalnu zadrugu prije šest godina, što je oca potpuno izbacilo iz takta

icon-close

Ante je ušao u ured, prekinuvši Nikolu u poslu. Iako je Nikola pokušao smiriti situaciju istaknuvši kako on tu sjedi i radi već godinama te da brani svoje poslovne odluke, Ante nije imao nimalo strpljenja za njegova objašnjenja. Odmah je prešao na stvar, ne skrivajući svoje ogromno razočaranje načinom na koji njegov sin vodi obiteljske poslove i upravlja imanjem koje mu je prepušteno.

Svađa oko zadruge

Glavni okidač za Antin ispad bio je upravo ulazak u zadrugu, što on vidi kao neoprostiv potez. "A to što si nas ti ostavio u dugovima do grla i što sam vas ja spasio iz toga, to mi je hvala", pitao je Nikola. "To je tebi spas? Što si nas udružio s tom bagrom u zadrugu?" vikao je Ante, optužujući Nikolu da je izdao vlastitu krv. Nije štedio riječi kritike na račun zadrugara s kojima Nikola sada surađuje. "Prepustio si budućnost ove obitelji hrpi seljačina. I ti to dobro znaš", urlao je otac, vidno zgrožen idejom da njegov sin sada mora polagati račune drugima umjesto da samostalno vlada.

icon-expand icon-close icon-close Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Teške uvrede

Nikola se pokušao obraniti objašnjavajući da zadruga ima Vijeće i da se sve važne odluke donose zajednički, no to je samo dodatno razbjesnilo Antu. Smatrajući da njegov sin drži sve karte u rukama, a namjerno odbija igrati igru, Ante je prešao na teške osobne uvrede. "Žalosno je da ovo moram reći. A ti si najveća budala koju sam ikad sreo", izjavio je bez imalo sustezanja, jasno dajući do znanja da ga smatra potpuno nesposobnim za vođenje obiteljskog naslijeđa.

icon-expand Ante i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL