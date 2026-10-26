Ante uvjeren da drži sve u šakama: 'Barešić je naš čovjek i možemo mu vjerovati'

Ante je odlučio da je vrijeme za predaju vlastima, uvjeren kako ima snažnu političku zaleđinu, a taj potez izazvao je brojne reakcije u obitelji Vukas koja se bori s nesigurnostima oko cijele situacije

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Odluka o predaji i političke veze

Nakon dugo vremena u tajnosti, Ante je shvatio da više nema smisla bježati. U razgovoru s Markom jasno iznosi svoj plan i objašnjava zašto je uvjeren da mu pritvor ne prijeti dugoročno. "Znaš ti tko je taj novi tužitelj? To je sin nacionalista", objašnjava Ante Marku pozadinu cijele priče, dajući mu do znanja da pomno prati situaciju. Marko se brzo nadovezuje s informacijama do kojih su došli. "Krivotvorio je dokumente da dođe na funkciju pa ga Špiljak drži u šaci", ističe Marko, otkrivajući kako upravo u tome leži njihova najveća prednost u ovoj pravnoj bitki.

Uvjerenje u Špiljkovu zaštitu

Za Antu te informacije znače samo jedno - sigurnost. On je uvjeren da zbog Špiljkove moći nad tužiteljem Barešićem cijeli slučaj može biti riješen u njihovu korist bez većih problema i dugotrajnih posljedica za njega osobno.

icon-expand icon-close icon-close Marko, Mirjana i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

"Zbog toga je Špiljak rekao jasno i glasno da je Barešić naš čovjek i da mu moramo vjerovati", odlučno izjavljuje Ante, pokazujući koliko se oslanja na obećanja i prljave političke igre u pozadini. Obitelj, međutim, nije u potpunosti uvjerena u taj plan, unatoč Antinim čvrstim argumentima. Svi su svjesni rizika koji nosi izlazak pred lice pravde, pa i pred tužitelja koji je navodno pod kontrolom njihovih saveznika.

icon-expand Neven Barešić i Siniša Špiljak, Divlje pčele FOTO: RTL