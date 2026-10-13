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Divlje pčele

Ante Vukas doživio hladan tuš: Siniša Špiljak ne želi ga ni vidjeti

Imenovanje Siniše Špiljka na visoku pravosudnu funkciju izazvalo je velika očekivanja kod Ante Vukasa, no uslijedio je pravi šok. Umjesto očekivane pomoći oko izlaska na slobodu, Špiljak je jasno dao do znanja da ga ne želi ni vidjeti

RTL
13.10.2026 17:00

Velika očekivanja i gorko razočaranje

Nakon što je na radiju objavljeno da je Siniša Špiljak postao podsekretar u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe, Ante i njegovi suradnici polagali su velike nade u tu promjenu. Vjerovali su da će im Špiljkov dolazak na vlast omogućiti povratak utjecaja i rješavanje trenutačnih problema.

Ante je bio uvjeren da ga Špiljak drži u šaci i da mu mora pomoći. Očekivao je brzi izlazak na slobodu i ponovno preuzimanje kontrole nad situacijom. No, vlast očito mijenja ljude, a Špiljak je odlučio gledati isključivo vlastiti interes i potpuno se distancirati.

Odvjetnik donosi loše vijesti

Neugodnu istinu Anti je morao priopćiti njegov odvjetnik Veselinović. Umjesto dogovora o oslobađanju, susret se pretvorio u pravo razočaranje koje je Antu potpuno izbacilo iz takta.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ante, imam loše vijesti", započeo je odvjetnik. Odmah je prešao na stvar i potvrdio da Špiljak odbija svaki kontakt. "Razgovarali smo jutros i šta je reka da sutra dolazi u Split, ali to ne želi vidjeti", prenio mu je Veselinović. "Skoro mi je spustio slušalicu", priznao je odvjetnik, čime je pokopao sve Antine nade u političko spašavanje.

Ovaj potez potpuno je promijenio situaciju za Antu Vukasa. Njegov plan o brzom povratku na scenu pao je u vodu, a ignoriranje od strane dojučerašnjeg saveznika ostavilo ga je u dubokom bijesu i neizvjesnosti.

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Divlje pčele

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