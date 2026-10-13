Ante Vukas doživio hladan tuš: Siniša Špiljak ne želi ga ni vidjeti

Velika očekivanja i gorko razočaranje
Nakon što je na radiju objavljeno da je Siniša Špiljak postao podsekretar u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe, Ante i njegovi suradnici polagali su velike nade u tu promjenu. Vjerovali su da će im Špiljkov dolazak na vlast omogućiti povratak utjecaja i rješavanje trenutačnih problema.
Ante je bio uvjeren da ga Špiljak drži u šaci i da mu mora pomoći. Očekivao je brzi izlazak na slobodu i ponovno preuzimanje kontrole nad situacijom. No, vlast očito mijenja ljude, a Špiljak je odlučio gledati isključivo vlastiti interes i potpuno se distancirati.
Odvjetnik donosi loše vijesti
Neugodnu istinu Anti je morao priopćiti njegov odvjetnik Veselinović. Umjesto dogovora o oslobađanju, susret se pretvorio u pravo razočaranje koje je Antu potpuno izbacilo iz takta.
"Ante, imam loše vijesti", započeo je odvjetnik. Odmah je prešao na stvar i potvrdio da Špiljak odbija svaki kontakt. "Razgovarali smo jutros i šta je reka da sutra dolazi u Split, ali to ne želi vidjeti", prenio mu je Veselinović. "Skoro mi je spustio slušalicu", priznao je odvjetnik, čime je pokopao sve Antine nade u političko spašavanje.
Ovaj potez potpuno je promijenio situaciju za Antu Vukasa. Njegov plan o brzom povratku na scenu pao je u vodu, a ignoriranje od strane dojučerašnjeg saveznika ostavilo ga je u dubokom bijesu i neizvjesnosti.
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