Ante Vukas ide u pritvor! Predao se vlastima, a tužitelj Barešić mu pripremio šok

Ante Vukas odlučuje se predati vlastima u nadi da će ga političke veze spasiti, no situacija se ne odvija prema njegovom planu

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Predaja s lažnom sigurnošću

Ante Vukas, u pratnji svog odvjetnika Veselinovića, odlazi kod novog tužitelja Nevena Barešića. Uvjereni su da je Barešić čovjek moćnog Špiljka te da imaju osiguranu političku zaštitu koja će ih osloboditi svih problema. Samouvjereni Ante započeo je razgovor s velikim očekivanjima, vjerujući da je njegov bijeg konačno gotov i da će brzo na slobodu. "Evo, napokon su došli pravedni i ljudi na vlast koji itekako dobro znaju tko je Ante Vukas", poručio je tužitelju pri ulasku u ured, nadajući se dogovoru.

Teške optužbe i suočavanje s istinom

Međutim, Barešić nije pokazao nimalo simpatije prema Vukasu i njegovim političkim vezama. Odmah ga je suočio s ozbiljnim optužbama vezanima uz manipulacije oko izgradnje tvornice mesnih prerađevina, spominjući zataškanu studiju i profesora Marijanovića koji ga tereti za ucjene.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Kada je Ante pokušao prebaciti krivnju na druge i uvjeriti tužitelja da je došao u dobroj namjeri, uslijedio je hladan tuš. Barešić mu je jasno dao do znanja da zna prave razloge njegovog dolaska i da se neće dati zastrašiti. "Došli ste u namjeri i nadi da će vam se progledati kroz prste i da ćete proći nekažnjeno", oštro mu je odbrusio tužitelj tijekom ispitivanja.

Šokantan kraj i odlazak u pritvor

Na kraju epizode, iluzija o političkoj zaštiti potpuno se rasplinula, a planovi obitelji Vukas pali su u vodu. Iako je odvjetnik Veselinović zaprijetio da će o svemu obavijestiti Špiljka, Barešić je ostao nepokolebljiv i smiren.

icon-expand Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL