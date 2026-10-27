Ante Vukas ide u pritvor! Predao se vlastima, a tužitelj Barešić mu pripremio šok

Predaja s lažnom sigurnošću
Ante Vukas, u pratnji svog odvjetnika Veselinovića, odlazi kod novog tužitelja Nevena Barešića. Uvjereni su da je Barešić čovjek moćnog Špiljka te da imaju osiguranu političku zaštitu koja će ih osloboditi svih problema.
Samouvjereni Ante započeo je razgovor s velikim očekivanjima, vjerujući da je njegov bijeg konačno gotov i da će brzo na slobodu. "Evo, napokon su došli pravedni i ljudi na vlast koji itekako dobro znaju tko je Ante Vukas", poručio je tužitelju pri ulasku u ured, nadajući se dogovoru.
Teške optužbe i suočavanje s istinom
Međutim, Barešić nije pokazao nimalo simpatije prema Vukasu i njegovim političkim vezama. Odmah ga je suočio s ozbiljnim optužbama vezanima uz manipulacije oko izgradnje tvornice mesnih prerađevina, spominjući zataškanu studiju i profesora Marijanovića koji ga tereti za ucjene.
Kada je Ante pokušao prebaciti krivnju na druge i uvjeriti tužitelja da je došao u dobroj namjeri, uslijedio je hladan tuš. Barešić mu je jasno dao do znanja da zna prave razloge njegovog dolaska i da se neće dati zastrašiti.
"Došli ste u namjeri i nadi da će vam se progledati kroz prste i da ćete proći nekažnjeno", oštro mu je odbrusio tužitelj tijekom ispitivanja.
Šokantan kraj i odlazak u pritvor
Na kraju epizode, iluzija o političkoj zaštiti potpuno se rasplinula, a planovi obitelji Vukas pali su u vodu. Iako je odvjetnik Veselinović zaprijetio da će o svemu obavijestiti Špiljka, Barešić je ostao nepokolebljiv i smiren.
"Moram vas razočarati. Ostajete u pritvoru", presudio je Barešić, čime je Ante Vukas shvatio da je njegova sloboda i dalje nedostižna te da pravi problemi tek počinju.
Kako će obitelj reagirati na ovu vijest i hoće li Ante pronaći novi način za izlazak iz pritvora?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.