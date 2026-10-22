Ante Vukas izašao iz skrovišta! Srušio se zbog jakih bolova i pojavio pred Cvitom i unukom Petrom

Ante Vukas, koji se već neko vrijeme skriva od milicije, našao se u ozbiljnoj opasnosti. Nakon što su ga u skrovištu iznenada uhvatili jaki bolovi u području srca, jedva je uspio doći do obiteljske kuće. Ondje ga je ugledala Cvita, ali i njegov unuk Petar, koji djeda nikada nije vidio

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Čini se da život u bijegu sve više ostavlja posljedice na Antu Vukasa. Dok je boravio u svom skrovištu, iznenada su ga uhvatili snažni bolovi u prsima zbog kojih se srušio na pod. Unatoč lošem stanju, uspio je izaći iz skloništa, no ni ondje mu nije bilo bolje. U šumi se ponovno srušio na zemlju, boreći se s bolovima i pokušavajući prikupiti snagu. Shvativši da više ne može ostati sam, Ante je krenuo prema obiteljskoj kući Vukasovih, gdje je pokušao potražiti pomoć.

Petar prvi put ugledao djeda

Nakon iscrpljujućeg puta Ante je jedva stigao do obiteljskog imanja, gdje je od osoblja na farmi zatražio pomoć. Njegov neočekivani dolazak posebno je iznenadio Cvitu, ali i malenog Petra. Naime, Petar do sada nikada nije upoznao svog djeda, a njihov prvi susret dogodio se upravo u trenutku kada je Ante bio u iznimno lošem stanju. Umjesto dugo iščekivanog obiteljskog upoznavanja, dječak se našao pred djedom kojemu je očajnički potrebna pomoć.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

No Antin povratak kući mogao bi imati ozbiljne posljedice. Iako je ondje došao zbog zdravstvenih problema, svojim je pojavljivanjem riskirao da ga netko prepozna i otkrije njegovo skrovište.

Nikola se potajno uvukao u Markov kamion

Istovremeno, Marko Vukas krenuo je kamionom prema ocu, ne sluteći da se Ante više ne nalazi na mjestu na kojem ga očekuje. Situaciju dodatno komplicira Nikola, koji se potajno uvukao u prikolicu Markova kamiona kako bi otkrio gdje se Ante skriva. Nikola je odlučan doći do istine, a Marko uopće ne zna da ga prati. Međutim, ni jedan ni drugi nisu svjesni da je Anti u međuvremenu pozlilo te da je napustio skrovište i otišao prema obiteljskom domu.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Antina bolest promijeniti tijek istrage?

Antino iznenadno pojavljivanje moglo bi potpuno promijeniti situaciju, osobito nakon nedavne odluke javnog tužitelja Nevena Barešića da obustavi istragu protiv njega. Iako je potraga za Antom zaustavljena pod pritiskom Siniše Špiljka, njegov povratak među Vukasove mogao bi ponovno otvoriti brojna pitanja. Hoće li Neven ili milicija doznati da se Ante vratio kući? Kako će Nikola reagirati kada otkrije da njegov otac više nije u skrovištu i hoće li ga odlučiti prijaviti?

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL