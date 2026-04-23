Ante Vukas je pobijedio! 'Kuća i oranica Katarine idu na dražbu'

Vijest o pobjedi na sudu zatekla je Antu Vukasa u dobrom raspoloženju, koje nije krio. "Taman su me zvali i rekli mi da sam dobio spor. Kuća i oranica idu na dražbu", potvrdio je Mirjani i Cviti, nazdravljajući pobjedi u seriji 'Divlje pčele'.
Vidno zadovoljan ishodom, Vukas se osvrnuo na dugotrajnost postupka koji ga je, kako kaže, iscrpio. "Bože mili, ovo je trajalo dugo, koštalo para i živaca, ali došao je kraj", izjavio je, jasno dajući do znanja da ovu stranicu smatra zatvorenom. Na mogućnost da se Katarina Runje ponovno žali, Vukas je samo odmahnuo rukom. "Pa to je već učinila. Bolje da potraži pomoć nego advokata", poručio je, sugerirajući da su svi pravni lijekovi iscrpljeni.
Očaj i nevjerica u obitelji Runje
Vijest o odbijenoj žalbi i početku procesa izvlaštenja dočekana je s nevjericom. "Moj trud cijeloga života nestat će s jednom sudskom odlukom", izjavila je jedna od sestara, sažimajući osjećaj potpunog poraza koji je obuzeo obitelj.
Katarina Runje, koja je bila na čelu borbe za očuvanje djedovine, osjećala se izdanom od strane sustava. Opisujući svoje iskustvo sa suda, istaknula je kako se osjećala odbačenom. "Sudac me jedva pogledao", rekla je, dodajući s gorčinom: "Riješit će me se kao odmetnice kojoj nešto smeta."
Razočaranje je usmjereno i prema njihovom odvjetniku, za kojeg smatraju da se pokazao nesposobnim, unatoč obećanjima da će usporiti proces i pronaći način da sačuvaju imovinu.
Javni interes protiv obiteljskog naslijeđa
Ključni argument koji je prevagnuo u korist Vukasovog projekta bio je "javni interes". Pravni zastupnici obitelji Runje potvrdili su da se druga strana pozvala upravo na taj argument, što je, čini se, ubrzalo cijeli sudski proces. "Druga strana se pozvala na javni interes, a izgleda da sud sve to želi jako ubrzati", objasnio je njihov odvjetnik nakon što je sud odbio njihov zahtjev za odgodom.
Iako je pravna bitka, čini se, završena, osjećaj nepravde i gorčine ostaje. Dok Vukas planira budućnost svoje tvornice, obitelj Runje suočava se s gubitkom doma i naslijeđa. Unatoč teškom porazu, iz njihovih se krugova čuje prkosna poruka: "Još nismo izgubili rat." Ostaje za vidjeti što to znači i je li ovo doista kraj sage koja je mjesecima potresala cijelo mjesto.
