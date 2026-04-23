Ante Vukas je pobijedio! 'Kuća i oranica Katarine idu na dražbu'

Vijest o pobjedi na sudu zatekla je Antu Vukasa u dobrom raspoloženju, koje nije krio. "Taman su me zvali i rekli mi da sam dobio spor. Kuća i oranica idu na dražbu", potvrdio je Mirjani i Cviti, nazdravljajući pobjedi u seriji 'Divlje pčele'. Vidno zadovoljan ishodom, Vukas se osvrnuo na dugotrajnost postupka koji ga je, kako kaže, iscrpio. "Bože mili, ovo je trajalo dugo, koštalo para i živaca, ali došao je kraj", izjavio je, jasno dajući do znanja da ovu stranicu smatra zatvorenom. Na mogućnost da se Katarina Runje ponovno žali, Vukas je samo odmahnuo rukom. "Pa to je već učinila. Bolje da potraži pomoć nego advokata", poručio je, sugerirajući da su svi pravni lijekovi iscrpljeni.

icon-expand Cvita, Mirjana, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Očaj i nevjerica u obitelji Runje

Vijest o odbijenoj žalbi i početku procesa izvlaštenja dočekana je s nevjericom. "Moj trud cijeloga života nestat će s jednom sudskom odlukom", izjavila je jedna od sestara, sažimajući osjećaj potpunog poraza koji je obuzeo obitelj. Katarina Runje, koja je bila na čelu borbe za očuvanje djedovine, osjećala se izdanom od strane sustava. Opisujući svoje iskustvo sa suda, istaknula je kako se osjećala odbačenom. "Sudac me jedva pogledao", rekla je, dodajući s gorčinom: "Riješit će me se kao odmetnice kojoj nešto smeta." Razočaranje je usmjereno i prema njihovom odvjetniku, za kojeg smatraju da se pokazao nesposobnim, unatoč obećanjima da će usporiti proces i pronaći način da sačuvaju imovinu.

icon-expand Ante, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Javni interes protiv obiteljskog naslijeđa