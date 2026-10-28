Ante Vukas napokon stigao kući!

Ante se vratio u svoj dom gdje ga je s nestrpljenjem dočekala supruga Mirjana. Prvi put nakon 6 godina ponovno susreo s unukom Petrom, a tom mu je prilikom poklonio luk i strijelu. Kako bi zaštitili dječaka, obitelj mu nije otkrila pravu istinu o djedovom izbivanju, već su mu složno rekli da je Ante zapravo bio na nekakvom dugom putovanju.

Tereza nije skrivala sreću što ponovno vidi Antu i iskreno se veselila njegovom povratku u obiteljsku kuću. Vidjevši ga nakon dugo vremena, odmah mu je pokazala koliko joj je nedostajao.

S druge strane, Cvita i Nikola odlučili su zaigrati sasvim drugačiju igru. Oni se pred Antom prave da su presretni što se vratio i što će, kako oni tvrde, uskoro biti na potpunoj slobodi. Njihovi osmijesi su usiljeni, a prave namjere vješto skrivene iza lažnih riječi dobrodošlice.