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Divlje pčele

Ante Vukas napokon stigao kući!

Nakon dugog izbivanja, Ante Vukas napokon je stigao u Vrilo i ponovno se susreo sa svojom obitelji. Najviše ga je obradovao susret s malenim unukom Petrom, kojeg je dočekao s posebnim poklonom. I dok se neki iskreno vesele njegovom povratku, drugi već kuju tajne planove koji bi ga mogli stajati slobode

RTL.hr
28.10.2026 21:30

Susret s unukom

Ante se vratio u svoj dom gdje ga je s nestrpljenjem dočekala supruga Mirjana. Prvi put nakon 6 godina ponovno susreo s unukom Petrom, a tom mu je prilikom poklonio luk i strijelu. Kako bi zaštitili dječaka, obitelj mu nije otkrila pravu istinu o djedovom izbivanju, već su mu složno rekli da je Ante zapravo bio na nekakvom dugom putovanju.

Tereza nije skrivala sreću što ponovno vidi Antu i iskreno se veselila njegovom povratku u obiteljsku kuću. Vidjevši ga nakon dugo vremena, odmah mu je pokazala koliko joj je nedostajao.

S druge strane, Cvita i Nikola odlučili su zaigrati sasvim drugačiju igru. Oni se pred Antom prave da su presretni što se vratio i što će, kako oni tvrde, uskoro biti na potpunoj slobodi. Njihovi osmijesi su usiljeni, a prave namjere vješto skrivene iza lažnih riječi dobrodošlice.

Mirjana, Ante i Petar, Divlje pčele
Mirjana, Ante i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

Opasan savez iza leđa

Iako Ante trenutačno uživa u obiteljskom okupljanju, nije ni svjestan da mu u vlastitoj kući prijeti najveća opasnost. Njegov sin Nikola odlučio je preuzeti kontrolu u svoje ruke te mu aktivno radi iza leđa, planirajući opasan savez s novim okružnim tužiteljem Nevenom Barešićem. Ostaje za vidjeti kako će Ante reagirati kada sazna da ga je izdao netko iz njegove najbliže obitelji.

Napetosti u obitelji Vukas svakim danom postaju sve veće, a idila oko povratka mogla bi biti vrlo kratkog vijeka.

Ante i Tereza, Divlje pčele
Ante i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Podsjetimo, Ante Vukas nakon šest godina provedenih u bijegu odlučio se predati novom okružnom tužitelju Nevenu Barešiću, koji mu je pod određenim uvjetima omogućio da se brani sa slobode, odnosno iz kućnog pritvora. Iako se napokon vratio svojoj obitelji, Ante nije potpuno slobodan jer se istraga protiv njega nastavlja, a ispred obiteljske kuće danonoćno ga nadzire milicija. Barešić mu je jasno dao do znanja da je pod stalnom prismotrom kako ne bi ponovno pobjegao. 

Cvita i Nikola Vukas, Divlje pčele
Cvita i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li se Ante uspjeti pridržavati strogih uvjeta ili će ga novi problemi ponovno dovesti iza rešetaka?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.


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Divlje pčele

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