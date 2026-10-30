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Divlje pčele

Ante Vukas prekršio kućni pritvor, uhvatila ga milicija

U središtu nove drame ponovno se našao Ante Vukas. Nakon što je odlučio prekršiti stroga pravila kućnog pritvora, uslijedio je neugodan susret s milicijom

RTL
30.10.2026 20:30

Suočavanje sa zadrugom

Ante Vukas nije mogao mirno sjediti kod kuće unatoč izričitoj zabrani napuštanja doma. Njegov sin Nikola predbacio mu je što je morao ići provocirati zadrugare, pitajući ga je li taj potez bio vrijedan rizika povratka iza rešetaka. "Mene je samo zanimalo to tvoje veliko junačenje pred zadrugarima bilo vrijedno tvoje slobode", oštro mu je poručio Nikola, nezadovoljan očevim postupcima.

Ante mu nije ostao dužan, objašnjavajući svoje prave motive i razočaranje sinovim vodstvom. "Znaš zašto mi je vrijedilo? Da vidim koliko si ti nisko pao", odgovorio je Ante, dodajući da su se zbog Nikolinih odluka svi preci okrenuli u grobu te da on očito ne može čuvati ni "nacrtane ovce".

Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele
Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret s Anđelkom u centru

Nakon obračuna na poljima, oca i sina je u ležernoj šetnji presreo milicajac Anđelko Badurina, zamjenik Jerka Sikirića. Odmah je zatražio legitimaciju, na što mu je Ante drsko i bezbrižno odgovorio da nema dokumente jer je "zato što sam u šetnji". Anđelko ga je brzo podsjetio na njegova zakonska ograničenja.

"Koliko ja znam, vi biste trebali biti u kućnom pritvoru", strogo mu je rekao Anđelko, ne nasjedajući na Antine provokacije. Situaciju je pokušao smiriti Nikola, braneći očevo zdravstveno stanje.

"Ajde, pusti mi ćaću. Pogledaj ga, blijed kao krpa. Ako mi ne vjeruješ, zvat ću ti doktora pa će ti on poslati potvrdu", pokušao se izvući Nikola, nastojeći opravdati očev ispad.

Anđelko Badurina, Divlje pčele
Anđelko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Povratak kući pod pratnjom

Unatoč Nikolinim naporima i izgovorima o narušenom zdravlju, milicajac nije odstupio od pravila. Strogo im je objasnio da će morati obavijestiti nadređene o ovom očitom kršenju zakona. Nikola je pomalo cinično pristao, predlažući da obavijesti koga treba te da oni nastavljaju svojim putem.

Međutim, Anđelko je imao potpuno drugačiji plan za neposlušnog Vukasa, ne dopuštajući mu da se samo tako išeta iz situacije. "Ja ću vas otpratiti do kuće, a sutra ću ovo kršenje pritvorskog uvjeta riješiti s Jerkom Sikirićem", zaključio je milicajac, prekinuvši njihovu šetnju.

Ono što Ante i Nikola u tom trenutku nisu znali jest da je u međuvremenu Jerko Sikirić već stigao i nestrpljivo čekao kod kuće Antu Vukasa, spreman na obračun zbog ovog nepromišljenog bijega.

"Strpi se ćaća, na korak si do slobode", savjetovao je Nikola ocu Anti.

Jerko, Mirjana i Ferida, Divlje pčele
Jerko, Mirjana i Ferida, Divlje pčele FOTO: RTL

Jerko je zaprijetio da će pooštriti kontrolu te da Ante treba tražiti pismeno dopuštenje od tužitelja za izlazak iz kuće.

Ostaje za vidjeti kako će nadležni reagirati na njegovo prkošenje zakonu i hoće li ga to na kraju koštati toliko željene slobode.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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