Ante Vukas prekršio kućni pritvor, uhvatila ga milicija

U središtu nove drame ponovno se našao Ante Vukas. Nakon što je odlučio prekršiti stroga pravila kućnog pritvora, uslijedio je neugodan susret s milicijom

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Suočavanje sa zadrugom

Ante Vukas nije mogao mirno sjediti kod kuće unatoč izričitoj zabrani napuštanja doma. Njegov sin Nikola predbacio mu je što je morao ići provocirati zadrugare, pitajući ga je li taj potez bio vrijedan rizika povratka iza rešetaka. "Mene je samo zanimalo to tvoje veliko junačenje pred zadrugarima bilo vrijedno tvoje slobode", oštro mu je poručio Nikola, nezadovoljan očevim postupcima. Ante mu nije ostao dužan, objašnjavajući svoje prave motive i razočaranje sinovim vodstvom. "Znaš zašto mi je vrijedilo? Da vidim koliko si ti nisko pao", odgovorio je Ante, dodajući da su se zbog Nikolinih odluka svi preci okrenuli u grobu te da on očito ne može čuvati ni "nacrtane ovce".

icon-expand icon-close icon-close Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret s Anđelkom u centru

Nakon obračuna na poljima, oca i sina je u ležernoj šetnji presreo milicajac Anđelko Badurina, zamjenik Jerka Sikirića. Odmah je zatražio legitimaciju, na što mu je Ante drsko i bezbrižno odgovorio da nema dokumente jer je "zato što sam u šetnji". Anđelko ga je brzo podsjetio na njegova zakonska ograničenja. "Koliko ja znam, vi biste trebali biti u kućnom pritvoru", strogo mu je rekao Anđelko, ne nasjedajući na Antine provokacije. Situaciju je pokušao smiriti Nikola, braneći očevo zdravstveno stanje. "Ajde, pusti mi ćaću. Pogledaj ga, blijed kao krpa. Ako mi ne vjeruješ, zvat ću ti doktora pa će ti on poslati potvrdu", pokušao se izvući Nikola, nastojeći opravdati očev ispad.

icon-expand Anđelko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Povratak kući pod pratnjom

Unatoč Nikolinim naporima i izgovorima o narušenom zdravlju, milicajac nije odstupio od pravila. Strogo im je objasnio da će morati obavijestiti nadređene o ovom očitom kršenju zakona. Nikola je pomalo cinično pristao, predlažući da obavijesti koga treba te da oni nastavljaju svojim putem. Međutim, Anđelko je imao potpuno drugačiji plan za neposlušnog Vukasa, ne dopuštajući mu da se samo tako išeta iz situacije. "Ja ću vas otpratiti do kuće, a sutra ću ovo kršenje pritvorskog uvjeta riješiti s Jerkom Sikirićem", zaključio je milicajac, prekinuvši njihovu šetnju. Ono što Ante i Nikola u tom trenutku nisu znali jest da je u međuvremenu Jerko Sikirić već stigao i nestrpljivo čekao kod kuće Antu Vukasa, spreman na obračun zbog ovog nepromišljenog bijega. "Strpi se ćaća, na korak si do slobode", savjetovao je Nikola ocu Anti.

icon-expand Jerko, Mirjana i Ferida, Divlje pčele FOTO: RTL