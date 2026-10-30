Ante Vukas prekršio kućni pritvor: Upao na sastanak zadruge i brutalno ih izvrijeđao

Sukob na polju
Ante je uzeo stvari u svoje ruke i bez dozvole za kretanje otišao ravno na polje gdje se okupila zadruga. Tamo ih je zatekao u radu, a njegov bijes odmah je isplivao na površinu. Posebno se okomio na svog brata Ivicu, koji je nedavno izašao iz bolnice.
Nije mario za njegovo narušeno zdravlje, već ga je divljački napao i izvrijeđao pred svima. Podsjetio je na mračnu prošlost, naglašavajući kako ga je Ivica prije šest godina pokušao ubiti, a sada mu, predvodeći zadrugu, ponovno staje na žulj.
"Ovo su moja imanja i moja polja. Sine moj, s kim se ti družiš", počeo je Ante pa se teškim riječima obrusio na brata Ivicu: " Ja sam oduvijek znao da je Josip lud na tebe, bilo bi najbolje da presudiš sam sebi i da se i objesiš kao on".
"Mislim Ante da je jedino dobro u tvom životu to što si prepustio imanje Nikolu", rekao mu je Ivica smireno.
Teške uvrede i Jakovljeva prijetnja
Ante nije birao riječi te je krenuo brutalno vrijeđati sve prisutne članove zadruge, nazivajući ih nesposobnima. "Vi ste svi obični jad i ovo je vaša lakrdija od zadruge. Bit ćete svi gladni kruha i još ćete doći mene moliti za mrvice", urlao je Ante, ne pokazujući nimalo poštovanja.
Ubrzo se u raspravu umiješao Jakov, koji mu je jasno dao do znanja da ozbiljno krši zakon. Jakov ga je upozorio da ne bi smio biti ovdje i podsjetio ga na miliciju koja ga čeka kod kuće.
Prijava Sikirici
Jakov mu je oštro zaprijetio da će njegova samovolja imati posljedice. "Samo čekaj kad Jerko čuje za ovo", rekao mu je, dajući do znanja da će ga prijaviti Sikirici. No, Ante se nije dao nimalo zastrašiti.
Bahato mu je odgovorio: "Otrči tamo i javi mu, cinkarošu", jasno dajući do znanja da se ne boji ni policije ni tužitelja. Nakon što je izbacio svu svoju frustraciju i izvrijeđao zadrugare, Ante se okrenuo i napustio polje.
Kako će se ova drama dalje razvijati i hoće li Ante snositi ozbiljne posljedice za svoje bahate postupke?
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