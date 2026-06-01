Divlje pčele

Ante Vukas priprema obitelj za rat i dijeli oružje

Nakon šokantnog svjedočenja koje je suđenje Katarini Runje prekinulo i otvorilo novu, mračnu istragu, obitelj Vukas našla se u središtu oluje

RTL.hr
01.06.2026 20:55

Dok se nad moćnim klanom nadvija sjena sumnje za ubojstvo Josipa Vukasa, glava obitelji, Ante Vukas, povlači očajničke poteze. Suočen s panikom i strahom unutar vlastitih redova, on se ne priprema samo za pravnu bitku, već i za onu koja bi se mogla voditi izvan sudnice.

Panika u obitelji nakon teških optužbi

Atmosfera u kući Vukasovih postala je neizdrživa. Šokantne tvrdnje privatnog istražitelja Tome Domazeta, koji je Antu, njegova sina Marka i nećaka Milana Čavku javno optužio za ubojstvo, unijele su nemir i strah. Mlađi članovi klana, Marko i Milan, vidno su potreseni i svjesni da su izgubili podršku zajednice. "Cilo misto je kontra nas", očajno je komentirao jedan od njih, izražavajući strah od onoga što slijedi. Posebno ih brine reakcija Ivice, za kojeg predviđaju da će, kada sazna istinu, "biti pakao". Osjećaj izoliranosti i pritiska sve više raste, a zidovi koje su godinama gradili oko sebe počinju se rušiti.

Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

'Nemaju nikakve dokaze'

Unatoč panici koja zahvaća njegovu obitelj, Ante Vukas pokušava zadržati privid kontrole. Odbacuje Domazetove optužbe kao laži i klevete, nazivajući ga "plaćenikom" čija riječ nema težinu. U nastojanju da umiri Marka i Milana, odlučno tvrdi: "Nemaju dokaze, nemaju ništa. Tko će virovat onom plaćeniku na rič?" Iako njegove riječi zvuče samouvjereno, one odaju čovjeka koji je stjeran u kut i čija se moć topi pred očima zakona i javnosti. Pokušava umanjiti i značaj neprijateljskih pogleda sumještana, no jasno je da je i sam svjestan ozbiljnosti situacije.

Milan i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Pripreme za najgore i poziv na oružje

Svjestan da riječi više nisu dovoljne, Ante mijenja taktiku. Iz faze poricanja prelazi u fazu aktivne pripreme za sukob. Priznaje da dolaze teški dani i naglašava da moraju biti spremni na sve. Njegova sljedeća naredba ledi krv u žilama i otkriva koliko je daleko spreman ići kako bi zaštitio sebe i svoje. U ključnom trenutku, dok se lom unutar obitelji produbljuje, Ante Vukas sinu i nećaku naređuje: "Uzmite pištolje."

Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj potez označava opasnu eskalaciju. Više nije riječ samo o obrani na sudu, već o pripremi za stvarni, fizički obračun. Dijeljenjem oružja, Ante Vukas šalje jasnu poruku - neće se predati bez borbe, a mirni život u Vrili mogao bi uskoro postati prošlost. Obitelj koja je nekoć vladala iz sjene sada je spremna braniti svoje tajne i oružjem, uvlačeći cijelo mjesto u vrtlog neizvjesnosti i straha.

