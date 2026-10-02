Ante Vukas s pištoljem čeka Mirjanu u šumi! Sprema li se nova tragedija u 'Divljim pčelama'?

Ante Vukas našao se u naizgled bezizlaznoj situaciji. Dogovorio je sastanak sa svojom suprugom u šumi jasno skrivajući svoju točnu namjeru tog susreta. S pištoljem u ruci, skriven od lica pravde i vlastite obitelji, prebire po mračnim mislima. U njegovoj glavi jasno odzvanjaju Tomine riječi: "Svi su te izdali Ante, a ti si izmakao svemu". To je stravičan podsjetnik na to da njegove dugogodišnje manipulacije i spletke nisu prošle bez naplate.

Toma Domazet podsjeća ga na konačnu izdaju i ironiju situacije u kojoj je Katarinin odvjetnik plaćen Antinim vlastitim novcem. Riječi koje mu ne daju mira odzvanjaju poput presude. "Uživaj u ovim slikama. Vjerujem da će ti se urezati u pamćenje zauvijek".