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Divlje pčele

Ante Vukas s pištoljem čeka Mirjanu u šumi! Sprema li se nova tragedija u 'Divljim pčelama'?

Ante Vukas skriva se u sjeni, naoružan i progonjen teškim sjećanjima. Dok iz prikrajka vreba Mirjanu Vukas, u glavi mu neprestano odzvanjaju oštre riječi Tome Domazeta s kojim ga je njegova žena varala

RTL
02.10.2026 17:00

Ante Vukas našao se u naizgled bezizlaznoj situaciji. Dogovorio je sastanak sa svojom suprugom u šumi jasno skrivajući svoju točnu namjeru tog susreta. S pištoljem u ruci, skriven od lica pravde i vlastite obitelji, prebire po mračnim mislima. U njegovoj glavi jasno odzvanjaju Tomine riječi: "Svi su te izdali Ante, a ti si izmakao svemu". To je stravičan podsjetnik na to da njegove dugogodišnje manipulacije i spletke nisu prošle bez naplate.

Toma Domazet podsjeća ga na konačnu izdaju i ironiju situacije u kojoj je Katarinin odvjetnik plaćen Antinim vlastitim novcem. Riječi koje mu ne daju mira odzvanjaju poput presude. "Uživaj u ovim slikama. Vjerujem da će ti se urezati u pamćenje zauvijek".

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Atmosfera je nabijena strahom i neizvjesnošću. Mirjana, nesvjesna opasnosti, ali očito sluteći njegovu prisutnost u blizini, u jednom trenutku očajnički izgovara: "Ante, molim te, pokaži se, hoću znati da si dobro." Ante ostaje nepomičan u sjeni. Hladno oružje koje drži u ruci samo pojačava stravičnu napetost ove situacije, ostavljajući gledatelje u potpunoj neizvjesnosti hoće li povući okidač ili se ipak riječima suočiti s Mirjanom.

Ante Vukas, čovjek koji je nekoć vedrio i oblačio životima drugih, sada je sveden na paranoičnog bjegunca kojeg u stopu prate duhovi onih koje je povrijedio.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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