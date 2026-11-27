Sve kreće kad Ante dozna da se Katarina i Zora zabavljaju u kavani, što u njemu izaziva nalet bijesa koji više ne može obuzdati. Upada u lokal i pokreće žestok sukob, prozivajući okupljene zbog druženja s ubojicom svoga sina.
Napetost brzo raste, a izravne prijetnje upućene Katarini dovode do intervencije milicije. Milicajac Jerko jedva uspijeva smiriti situaciju, no Ante zbog svojih prijetnji biva priveden u stanicu.
Susret s Lazarom Krnetom u stanici
U stanici ga dočekuje novi komandir milicije Lazar Krneta, s kojim Ante ima napetu povijest i odnose opterećene teškim tajnama. Umjesto smirivanja, susret odmah dobiva jeziv ton kada ga Krneta presijeca pitanjem: "Što ću ja s tobom, Ante?"
U tom trenutku postaje jasno da se moćni Vukas našao u poziciji u kojoj više ne diktira pravila, dok se postavlja pitanje koliko će Krneta biti spreman iskoristiti novonastalu situaciju.
Šok u selu i neizvjestan rasplet
Dok Ante provodi vrijeme u stanici i čeka što slijedi, vijest o incidentu u kavani odjekuje selom i ostavlja njegovu obitelj u šoku. Svi se pitaju kakav će potez povući Krneta i hoće li se netko odvažiti stati uz Antu dok je u njegovim rukama.
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