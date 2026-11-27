Sve kreće kad Ante dozna da se Katarina i Zora zabavljaju u kavani, što u njemu izaziva nalet bijesa koji više ne može obuzdati. Upada u lokal i pokreće žestok sukob, prozivajući okupljene zbog druženja s ubojicom svoga sina.

Napetost brzo raste, a izravne prijetnje upućene Katarini dovode do intervencije milicije. Milicajac Jerko jedva uspijeva smiriti situaciju, no Ante zbog svojih prijetnji biva priveden u stanicu.