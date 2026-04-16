Ante Vukas šalje sinove u obračun: Vicina prošlost istražuje se u Čileu

S očitim gubitkom povjerenja u ključne ljude oko sebe, Ante je svojim sinovima, Marku i Nikoli, dodijelio zadatke od presudne važnosti koji bi mogli iz temelja promijeniti odnose snaga. Na meti su se našli njegov zet Vice i sve utjecajniji Zdravko

Čini se da je Anti Vukasu u 'Divljim pčelama' dozlogrdilo ponašanje Zdravka, za kojeg smatra da se "u zadnje vrijeme previše bahati". Ključni okidač za Antino nezadovoljstvo jest Zdravkova otvorena podrška zadrugarima, koji su, prema Antinim riječima, "podigli ustanak". Odlučan da takvo ponašanje ne može proći bez posljedica, Ante je svom sinu Marku izdao jasnu i nimalo suptilnu naredbu.

Zdravko na meti zbog podrške zadrugarima

"Hoću da vidiš šta planira, šta misli radit", rekao je Ante Marku, ne ostavljajući prostora za raspravu. Zadatak nije samo praćenje Zdravkovih aktivnosti. Ante želi konkretno oružje kojim bi ga mogao kontrolirati. Njegov cilj je pronaći bilo kakvu kompromitirajuću informaciju, nešto što bi Zdravka stavilo u podređen položaj. "Pronađi nešto protiv njega, da ga možemo čupati za muda", brutalno je iskren Ante, jasno dajući do znanja da je spreman igrati prljavo kako bi eliminirao prijetnju koju vidi u Zdravku. Marko je, čini se, bez pogovora prihvatio očevu zapovijed, shvaćajući da je vrijeme za djelovanje.

Pismo za Čile kao provjera sumnjivog zeta

Istovremeno dok Marko dobiva zadatak da "stisne" Zdravka, drugi sin, Nikola, postaje zadužen za rješavanje problema unutar obitelji. Antino nepovjerenje prema zetu Vici, koji je oženio njegovu kćer, dosegnulo je vrhunac. Sumnje koje ga progone odlučio je provjeriti na izvoru - kontaktirajući Vicinu obitelj Radonić, koja živi u dalekom Čileu. Naredio je Nikoli da sastavi pismo za njih, no ne bilo kakvo. "Ono lijepo obiteljsko pismo, razumiješ", uputio ga je Ante, otkrivajući svoju dvoličnu strategiju. Iza fasade pristojnosti i obiteljske brige krije se jasan cilj: saznati pravu istinu o Vici.

"Oženili su sina, ovdje kod nas. Nisu se nikad ni javili da vide u kakvom je stanju", objasnio je Ante razloge svoje sumnje, ističući potpunu tišinu od strane Vicine obitelji kao alarmantan znak. Ovo pismo nije samo gesta dobre volje, već pomno osmišljen potez kojim Ante Vukas želi rasvijetliti prošlost svog zeta i provjeriti krije li se iza njegovog dolaska nešto više od ljubavi prema njegovoj kćeri. Ante Vukas očito ne prepušta ništa slučaju. Njegovi potezi pokazuju da je spreman na sve kako bi zaštitio interese obitelji i osigurao svoju poziciju. Angažiranjem sinova kao izvršitelja svojih planova, on ne samo da širi svoju mrežu utjecaja, već i postavlja temelje za buduće sukobe koji će zasigurno potresti sve uključene. Pitanje je samo vremena kada će Zdravko i Vice shvatiti da se obruč oko njih opasno steže.

