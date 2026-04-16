Divlje pčele

Ante Vukas šalje sinove u obračun: Vicina prošlost istražuje se u Čileu

S očitim gubitkom povjerenja u ključne ljude oko sebe, Ante je svojim sinovima, Marku i Nikoli, dodijelio zadatke od presudne važnosti koji bi mogli iz temelja promijeniti odnose snaga. Na meti su se našli njegov zet Vice i sve utjecajniji Zdravko

RTL.hr
16.04.2026 20:45

Čini se da je Anti Vukasu u 'Divljim pčelama' dozlogrdilo ponašanje Zdravka, za kojeg smatra da se "u zadnje vrijeme previše bahati". Ključni okidač za Antino nezadovoljstvo jest Zdravkova otvorena podrška zadrugarima, koji su, prema Antinim riječima, "podigli ustanak". Odlučan da takvo ponašanje ne može proći bez posljedica, Ante je svom sinu Marku izdao jasnu i nimalo suptilnu naredbu.

Zdravko na meti zbog podrške zadrugarima

"Hoću da vidiš šta planira, šta misli radit", rekao je Ante Marku, ne ostavljajući prostora za raspravu.

Zadatak nije samo praćenje Zdravkovih aktivnosti. Ante želi konkretno oružje kojim bi ga mogao kontrolirati. Njegov cilj je pronaći bilo kakvu kompromitirajuću informaciju, nešto što bi Zdravka stavilo u podređen položaj. "Pronađi nešto protiv njega, da ga možemo čupati za muda", brutalno je iskren Ante, jasno dajući do znanja da je spreman igrati prljavo kako bi eliminirao prijetnju koju vidi u Zdravku. Marko je, čini se, bez pogovora prihvatio očevu zapovijed, shvaćajući da je vrijeme za djelovanje.

Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL
Nikola, Marko, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Pismo za Čile kao provjera sumnjivog zeta

Istovremeno dok Marko dobiva zadatak da "stisne" Zdravka, drugi sin, Nikola, postaje zadužen za rješavanje problema unutar obitelji. Antino nepovjerenje prema zetu Vici, koji je oženio njegovu kćer, dosegnulo je vrhunac. Sumnje koje ga progone odlučio je provjeriti na izvoru - kontaktirajući Vicinu obitelj Radonić, koja živi u dalekom Čileu.

Naredio je Nikoli da sastavi pismo za njih, no ne bilo kakvo. "Ono lijepo obiteljsko pismo, razumiješ", uputio ga je Ante, otkrivajući svoju dvoličnu strategiju. Iza fasade pristojnosti i obiteljske brige krije se jasan cilj: saznati pravu istinu o Vici.

Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Oženili su sina, ovdje kod nas. Nisu se nikad ni javili da vide u kakvom je stanju", objasnio je Ante razloge svoje sumnje, ističući potpunu tišinu od strane Vicine obitelji kao alarmantan znak. Ovo pismo nije samo gesta dobre volje, već pomno osmišljen potez kojim Ante Vukas želi rasvijetliti prošlost svog zeta i provjeriti krije li se iza njegovog dolaska nešto više od ljubavi prema njegovoj kćeri.

Ante Vukas očito ne prepušta ništa slučaju. Njegovi potezi pokazuju da je spreman na sve kako bi zaštitio interese obitelji i osigurao svoju poziciju. Angažiranjem sinova kao izvršitelja svojih planova, on ne samo da širi svoju mrežu utjecaja, već i postavlja temelje za buduće sukobe koji će zasigurno potresti sve uključene. Pitanje je samo vremena kada će Zdravko i Vice shvatiti da se obruč oko njih opasno steže.

Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Cvita se i dalje ne želi pomiriti sa sestrama, a Vice ima plan koji mijenja sve

Neočekivan zaplet! Marija Borić Jerneić objavila fotku: 'Ušla kavana kod Vukasa'

Tata za poželjeti! Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' proveo djecu kroz imaginarno Vrilo

Koji je uopće bio Manuelin plan i kako je zavela Marka? Priča omiljene zlice 'Divljih pčela'

Manuela je otišla bez traga! Marku slomljeno srce: 'Proklet bio dan kad ste kročili u ovu kuću'

Mirjanin instinkt sve je jači: 'Vaša kuća mi budi neke jezive uspomene...'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?