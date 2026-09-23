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Divlje pčele

Ante Vukas saznao da ga Mirjana vara! Istina o aferi izlazi na vidjelo, a on potpuno gubi kontrolu

Odnos između supružnika Ante i Mirjane Vukas već je neko vrijeme na staklenim nogama, no najnoviji događaji u potpunosti su razorili privid njihovog skladnog braka. Mirjana je dugo skrivala svoju izvanbračnu aferu s Tomom Domazetom, muškarcem kojeg je sama dovela u mjesto Vrilo. Njezina prvotna namjera bila je angažirati ga kao privatnog istražitelja kako bi riješila određene probleme, no poslovni odnos ubrzo je prerastao u romansu

RTL
23.09.2026 20:45

Tajni život Mirjane Vukas

Toma u ovoj kompleksnoj priči nije samo Mirjanina ljubavna slabost. Njegova prisutnost u Vrilu i uloga istražitelja dodatno kompliciraju cijelu situaciju, čineći Mirjaninu mrežu laži još dubljom. Ona je svakodnevno morala balansirati između tajnih susreta s Tomom i održavanja privida normalnosti pred Antom.

Istina uvijek pronađe put, a u Antinom slučaju, taj put bio je popločan neospornim dokazima. Gledatelji su pratili iznimno napeti trenutak kada Ante Vukas dolazi do fotografija koje i potvrđuju što mu je Mirjana radila iza leđa. Slike su prikazivale njegovu suprugu u krevetu, a slikao ju je sam Toma Domazet.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Otkriće da ga je žena mjesecima varala, i to s čovjekom kojeg je osobno integrirala u njihove živote, potpuno je slomilo Antu. Suočio se ne samo s nevjerom, već i s osjećajem poniženja, izdaje i spoznajom da su mu najbliži ljudi skrivali istinu.

Kako će Mirjana reagirati na Antin nasilni ispad te hoće li Toma Domazet platiti cijenu za upetljavanje u njihov brak?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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