Ante Vukas saznao da ga Mirjana vara! Istina o aferi izlazi na vidjelo, a on potpuno gubi kontrolu

Tajni život Mirjane Vukas
Toma u ovoj kompleksnoj priči nije samo Mirjanina ljubavna slabost. Njegova prisutnost u Vrilu i uloga istražitelja dodatno kompliciraju cijelu situaciju, čineći Mirjaninu mrežu laži još dubljom. Ona je svakodnevno morala balansirati između tajnih susreta s Tomom i održavanja privida normalnosti pred Antom.
Istina uvijek pronađe put, a u Antinom slučaju, taj put bio je popločan neospornim dokazima. Gledatelji su pratili iznimno napeti trenutak kada Ante Vukas dolazi do fotografija koje i potvrđuju što mu je Mirjana radila iza leđa. Slike su prikazivale njegovu suprugu u krevetu, a slikao ju je sam Toma Domazet.
Otkriće da ga je žena mjesecima varala, i to s čovjekom kojeg je osobno integrirala u njihove živote, potpuno je slomilo Antu. Suočio se ne samo s nevjerom, već i s osjećajem poniženja, izdaje i spoznajom da su mu najbliži ljudi skrivali istinu.
Kako će Mirjana reagirati na Antin nasilni ispad te hoće li Toma Domazet platiti cijenu za upetljavanje u njihov brak?
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