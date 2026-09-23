Ante Vukas saznao da ga Mirjana vara! Istina o aferi izlazi na vidjelo, a on potpuno gubi kontrolu

Toma u ovoj kompleksnoj priči nije samo Mirjanina ljubavna slabost. Njegova prisutnost u Vrilu i uloga istražitelja dodatno kompliciraju cijelu situaciju, čineći Mirjaninu mrežu laži još dubljom. Ona je svakodnevno morala balansirati između tajnih susreta s Tomom i održavanja privida normalnosti pred Antom.

Istina uvijek pronađe put, a u Antinom slučaju, taj put bio je popločan neospornim dokazima. Gledatelji su pratili iznimno napeti trenutak kada Ante Vukas dolazi do fotografija koje i potvrđuju što mu je Mirjana radila iza leđa. Slike su prikazivale njegovu suprugu u krevetu, a slikao ju je sam Toma Domazet.