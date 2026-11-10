Ante Vukas šokirao zadrugare: Odjednom glumi brižnog oca

Ante Vukas ponovno je preuzeo glavnu riječ. Njegov nepozvani dolazak na sastanak zadruge na polju izazvao je pravu pomutnju među mještanima

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Nepozvani gost

Ante se unatoč situaciji u kojoj se nalazi odlučio iznenada pridružiti sastanku zadruge i upasti im usred ozbiljne rasprave. Iako je Nikola pokušavao smiriti tenzije s radnicima i riješiti probleme, Antin dolazak sve je poremetio. Nikola definitivno nije bio oduševljen ovim neočekivanim potezom svog oca, koji mu je jasno dao do znanja da se takvo što više ne smije ponoviti.

Predstava za javnost

Antin pravi cilj bio je iskoristiti priliku kako bi se pokazao kao dobar otac koji se odjednom silno brine za zadrugu i obiteljske poslove. No, ispod te maske brižnosti krila se samo želja za ulizivanjem zadrugarima i skupljanjem jeftinih bodova u selu. Htio je preuzeti zasluge i okrenuti situaciju u svoju korist, namjerno sabotirajući Nikolin autoritet. Pred svima je odlučio otkriti detalje koje je Nikola uspio dogovoriti u tajnosti.

Otkrivanje detalja o odšteti

Tijekom napete rasprave, Ante se bahato obratio prisutnima pitajući ih zar im se Nikola nije pohvalio svojim uspjehom. "Pa, došao je do sekretara. Spomenuo je kako ide pola odštete sad do kraja mjeseca, a ostatak do kraja godine. Jel tako?", slavodobitno je izjavio Ante.

icon-expand icon-close icon-close Nikola, Marko i Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL.hr