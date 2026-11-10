Ante Vukas šokirao zadrugare: Odjednom glumi brižnog oca

Nepozvani gost
Ante se unatoč situaciji u kojoj se nalazi odlučio iznenada pridružiti sastanku zadruge i upasti im usred ozbiljne rasprave. Iako je Nikola pokušavao smiriti tenzije s radnicima i riješiti probleme, Antin dolazak sve je poremetio. Nikola definitivno nije bio oduševljen ovim neočekivanim potezom svog oca, koji mu je jasno dao do znanja da se takvo što više ne smije ponoviti.
Predstava za javnost
Antin pravi cilj bio je iskoristiti priliku kako bi se pokazao kao dobar otac koji se odjednom silno brine za zadrugu i obiteljske poslove. No, ispod te maske brižnosti krila se samo želja za ulizivanjem zadrugarima i skupljanjem jeftinih bodova u selu.
Htio je preuzeti zasluge i okrenuti situaciju u svoju korist, namjerno sabotirajući Nikolin autoritet. Pred svima je odlučio otkriti detalje koje je Nikola uspio dogovoriti u tajnosti.
Otkrivanje detalja o odšteti
Tijekom napete rasprave, Ante se bahato obratio prisutnima pitajući ih zar im se Nikola nije pohvalio svojim uspjehom. "Pa, došao je do sekretara. Spomenuo je kako ide pola odštete sad do kraja mjeseca, a ostatak do kraja godine. Jel tako?", slavodobitno je izjavio Ante.
Kako bi dodatno naglasio svoju predstavu, pokušao je smiriti okupljene glumeći ponosnog oca. "Kad sam vidio šta je napravio, shvatio sam da sam u dobrim rukama i da mogu mirno spavati. A i vi sa mnom", poručio je Ante zadrugarima, ostavljajući Nikolu u potpunom šoku.
Podsjetimo, Ante je sam zapravo došao do veze sa sekretarom te je predložio Nikoli da ga nazove znajući da će se problem s odštetama od tuče odmah riješiti. Sada indirektno preuzima zasluge.
Ovaj manipulativni potez još je jednom pokazao koliko Ante uživa u kontroliranju situacije. Kako će Nikola reagirati na daljnje očeve ispade, ostaje za vidjeti u novim epizodama.
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