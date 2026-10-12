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Divlje pčele

Ante Vukas sprema veliki povratak: Promjena vlasti probudila stare ambicije

Nakon vijesti o imenovanju Siniše Špiljka na visoku pravosudnu funkciju, Ante Vukas odmah je počeo kovati planove za povratak starog utjecaja. Iako se nada da će mu stari saveznik pomoći u rješavanju poslovnih prepreka, situacija će se vrlo brzo zakomplicirati

RTL
12.10.2026 20:45

 

Vijest koja je probudila nadu

Objava na radiju o sastavu novog Saveznog izvršnog vijeća donijela je veliku promjenu i uzburkala stare duhove. Siniša Špiljak imenovan je za podsekretara u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe, što je u Antinom krugu izazvalo snažne reakcije i probudilo zaboravljene ambicije.

Ante Vukas odmah je u tome vidio idealnu priliku za vlastiti probitak. "Siniša nam je došao na vlast. Sad samo da napravi šta triba", komentirao je Ante, uvjeren da bez problema može povlačiti konce iz sjene.

Planovi za rušenje zadruge

Njegov glavni cilj bio je povratak kontrole i rješavanje problema s lokalnom zadrugom, za koju smatra da mu već predugo stoji na putu. Ante je bio posve siguran da Špiljak neće moći odbiti njegove zahtjeve zbog starih tajni i dugova iz prošlosti.

"Siniša zna da ga držim u šaci. Njemu nije nikako u interesu da me bilo tko živ ispituje oko bilo čega", objasnio je Marku i Milanu. Dodao je kako će se novi podsekretar sigurno dogovoriti s njim, i to prvenstveno zbog očuvanja vlastite pozicije.

Uvjeren u svoju moć, Ante je najavio povratak svog vremena i prvo stavio na dnevni red rješavanje lokalne zadruge. Pritom je tražio od obitelji da se drže zajedno, napominjući kako je sada pravo vrijeme za mudre i lukave poteze. Posebice ovdje misli na pomirenje Marka i Nikole. Nikolu sada želi držati pod kontrolom.

Ostaje za vidjeti kako će Ante reagirati na daljnji tijek događaja. Njegove ambicije sigurno neće samo tako nestati.

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