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Divlje pčele

Ante Vukas završio iza rešetaka! Bijesan na Barešića, iz pritvora najavio osvetu

Novi tužitelj Neven Barešić uhitio je Antu Vukasa i smjestio ga u pritvor, što je izazvalo pravi kaos i paniku među njegovim ljudima

RTL.hr
28.10.2026 07:00

Iza rešetaka

Nakon dugog skrivanja, Ante Vukas završio je iza rešetaka. Novi tužitelj Neven Barešić nije imao milosti te ga je smjestio u pritvor, unatoč ranijim zakulisnim dogovorima s utjecajnim ljudima. Ante, međutim, ne planira mirno prihvatiti svoju novu sudbinu.

"Sve pamtim i sve vraćam", poručio je Ante iz pritvora, jasno dajući do znanja da neće odustati. Pritom ga je otvoreno pitao prijeti li mu to Neven, na što je tužitelj ostao hladan i odlučan, ostavljajući Vukasa u velikoj neizvjesnosti.

Špiljak u akciji

Ovakav razvoj događaja razbjesnio je Sinišu Špiljaka, koji je odmah odlučio reagirati. Nezadovoljan Barešićevim potezima i odbijanjem suradnje, Špiljak je krenuo u žestoki protunapad.

Bez okolišanja, Špiljak je najavio kako će tražiti da se Barešića hitno opozove s njegove visoke funkcije. Njegov je cilj maknuti neposlušnog tužitelja pod svaku cijenu. Smatra da je Neven prekršio dogovor i da ga se mora zaustaviti prije nego što uništi sve njihove pomno građene planove. Političke igre tako dobivaju potpuno novu i opasniju dimenziju u kojoj nitko nije siguran.

Neven Barešić, Divlje pčele
Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Bijes u ćeliji

Za to vrijeme, Ante se nalazi u iznimno teškoj situaciji unutar zatvorskih zidova. Zatvoren i potpuno nemoćan, u trenucima najvećeg očaja u svojoj ćeliji glasno proklinje Barešića, svjestan da ga je upravo on doveo do samog dna, dok potajno smišlja svoju osvetu.

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Divlje pčele

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