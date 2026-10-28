Ante Vukas završio iza rešetaka! Bijesan na Barešića, iz pritvora najavio osvetu

Iza rešetaka
Nakon dugog skrivanja, Ante Vukas završio je iza rešetaka. Novi tužitelj Neven Barešić nije imao milosti te ga je smjestio u pritvor, unatoč ranijim zakulisnim dogovorima s utjecajnim ljudima. Ante, međutim, ne planira mirno prihvatiti svoju novu sudbinu.
"Sve pamtim i sve vraćam", poručio je Ante iz pritvora, jasno dajući do znanja da neće odustati. Pritom ga je otvoreno pitao prijeti li mu to Neven, na što je tužitelj ostao hladan i odlučan, ostavljajući Vukasa u velikoj neizvjesnosti.
Špiljak u akciji
Ovakav razvoj događaja razbjesnio je Sinišu Špiljaka, koji je odmah odlučio reagirati. Nezadovoljan Barešićevim potezima i odbijanjem suradnje, Špiljak je krenuo u žestoki protunapad.
Bez okolišanja, Špiljak je najavio kako će tražiti da se Barešića hitno opozove s njegove visoke funkcije. Njegov je cilj maknuti neposlušnog tužitelja pod svaku cijenu. Smatra da je Neven prekršio dogovor i da ga se mora zaustaviti prije nego što uništi sve njihove pomno građene planove. Političke igre tako dobivaju potpuno novu i opasniju dimenziju u kojoj nitko nije siguran.
Bijes u ćeliji
Za to vrijeme, Ante se nalazi u iznimno teškoj situaciji unutar zatvorskih zidova. Zatvoren i potpuno nemoćan, u trenucima najvećeg očaja u svojoj ćeliji glasno proklinje Barešića, svjestan da ga je upravo on doveo do samog dna, dok potajno smišlja svoju osvetu.
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