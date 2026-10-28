Ante Vukas završio iza rešetaka! Bijesan na Barešića, iz pritvora najavio osvetu

Novi tužitelj Neven Barešić uhitio je Antu Vukasa i smjestio ga u pritvor, što je izazvalo pravi kaos i paniku među njegovim ljudima

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Iza rešetaka

Nakon dugog skrivanja, Ante Vukas završio je iza rešetaka. Novi tužitelj Neven Barešić nije imao milosti te ga je smjestio u pritvor, unatoč ranijim zakulisnim dogovorima s utjecajnim ljudima. Ante, međutim, ne planira mirno prihvatiti svoju novu sudbinu. "Sve pamtim i sve vraćam", poručio je Ante iz pritvora, jasno dajući do znanja da neće odustati. Pritom ga je otvoreno pitao prijeti li mu to Neven, na što je tužitelj ostao hladan i odlučan, ostavljajući Vukasa u velikoj neizvjesnosti.

Špiljak u akciji

Ovakav razvoj događaja razbjesnio je Sinišu Špiljaka, koji je odmah odlučio reagirati. Nezadovoljan Barešićevim potezima i odbijanjem suradnje, Špiljak je krenuo u žestoki protunapad. Bez okolišanja, Špiljak je najavio kako će tražiti da se Barešića hitno opozove s njegove visoke funkcije. Njegov je cilj maknuti neposlušnog tužitelja pod svaku cijenu. Smatra da je Neven prekršio dogovor i da ga se mora zaustaviti prije nego što uništi sve njihove pomno građene planove. Političke igre tako dobivaju potpuno novu i opasniju dimenziju u kojoj nitko nije siguran.

icon-expand icon-close icon-close Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Bijes u ćeliji