Ante želi sve natrag: Nikola mu odbio vratiti imovinu pa je izbila tučnjava

Nakon povratka u Vrilo, Ante Vukas sazvao je obiteljski sastanak s jednim ciljem - vratiti svu imovinu i vlast u svoje ruke, no situacija je brzo izmakla kontroli

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Zahtjev za potpisom

Ante je pred okupljenu obitelj iznio dokumente koje je pripremio njegov odvjetnik Veselinović. Njegov plan bio je jasan, a od članova obitelji tražio je apsolutnu suradnju kako bi se cijelo imanje i polja ponovno prepisali na njegovo ime. "Veselinović je pripremio papire za potpisati da se vrati sve na moje ime. Imanje i polja", izjavio je Ante pred svima. Prva na redu bila je Mirjana kojoj je ponudio papire, a ona ih je bez puno opiranja odlučila potpisati, nadajući se da će to smiriti napetosti u kući.

Fizički obračun s Nikolom

Nakon što je Mirjana potpisala, Ante je papire gurnuo pred Nikolu. "Nikola, šta čekaš? Ajde, potpiši", naredio mu je otac, no naišao je na neočekivan otpor. Nikola, koji je preuzeo ulogu glave obitelji dok Ante nije bilo, glatko ga je odbio.

icon-expand icon-close icon-close Ante i Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ništa ti ja ne potpisujem. Šta je moje, ostaje moje", odrješito je rekao Nikola. "Neću ti vratiti ništa, ni šaku pržine. Neću ti dopustiti da mi uništiš sve što sam dosad izgradio", dodao je sin, nakon čega je Ante potpuno izgubio živce. "Ja sam gazda bio i gazda ostao", urlao je Ante, a verbalna svađa ubrzo je prerasla u žestoki fizički obračun.

Markov otpor

Nakon što se situacija donekle primirila, Ante se okrenuo prema Marku, nadajući se da će barem on popustiti i potpisati dokumente. Međutim, ni on nije imao namjeru prepustiti svoj dio bez borbe, solidarizirajući se s bratom. "Ako će Nikola zadržati svoje, neću se ni ja svoga odreći", odlučno je poručio Marko, ostavljajući Antu u šoku i nevjerici jer je shvatio da njegova riječ više nema staru težinu u obitelji.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL.hr