Antonija Julija Blaće iz 'Divljih pčela' o snimanju intimnih scena za RTL.hr: 'Ma to je uvijek neugodno'

Mlada glumica Antonija Julija Blaće, koju je publika zavoljela kao dobrodušnu Lucu Matić u popularnoj seriji 'Divlje pčele', u nedavnom je gostovanju u podcastu otkrila detalje sa snimanja o kojima se rijetko govori

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Iako u seriji 'Divlje pčele' sve izgleda uvjerljivo i romantično, glumica Antonija Julija Blaće je u podcastu 'Spill The Tea' iskreno progovorila o izazovima snimanja intimnih scena i otkrila zašto su poljupci pred kamerama sve samo ne ugodni.

Profesionalnost ispred svega

Na izravno pitanje jesu li poljupci u serijama uvijek neugodni, Antonija je bez oklijevanja potvrdila. "Ma to je uvijek neugodno. Gdje god, kako god, mislim - neugodno", priznala je glumica i objasnila kako se s tim nosi. Njezin obrambeni mehanizam u takvim situacijama često je smijeh, što je potpuno razumljivo s obzirom na okolnosti na setu.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

"Puno je ljudi i uvijek je isti broj ljudi. Osim ako nisu neke scene intimnije ili se snima golotinja, pa se ekipa smanji, ali uvijek je tu kamerman, uvijek je tu čovjek za zvuk, više njih. Tako da je neugodno, ali to je dio profesije. Samo prihvatiš, odradiš i tu budeš profesionalac maksimalno", ispričala je Antonija.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Ključ je u dogovoru i kemiji

Kako bi se premostila neugodnost i kako bi scena na kraju izgledala autentično, ključna je komunikacija između glumaca i redatelja. Antonija ističe da je dobar odnos s partnerom na setu presudan za uspješno snimanje takvih trenutaka.

icon-expand Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

"Naravno, bitna je kemija s partnerom, da se razumijete, da se dogovorite što ćete, kako ćete i u kojem smjeru, i sve to u dogovoru s redateljem. Prođete kroz to nekako pješke i onda se snima", objasnila je proces. Unatoč početnoj nervozi, s vremenom je naučila kako pristupiti tim scenama bez previše stresa.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Potreba za koordinatorima za intimnost

U razgovoru je spomenuto i zanimanje koordinatora za intimnost, koje je sve prisutnije na svjetskim filmskim i serijskim setovima. Riječ je o stručnjacima koji pomažu glumcima da se osjećaju sigurno i ugodno tijekom snimanja intimnih scena. Iako nije sigurna kakva je praksa u Hrvatskoj, Antonija smatra da je njihova uloga iznimno važna.

icon-expand Luce i Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL