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Divlje pčele

Antonija Julija Blaće iz 'Divljih pčela' o snimanju intimnih scena za RTL.hr: 'Ma to je uvijek neugodno'

Mlada glumica Antonija Julija Blaće, koju je publika zavoljela kao dobrodušnu Lucu Matić u popularnoj seriji 'Divlje pčele', u nedavnom je gostovanju u podcastu otkrila detalje sa snimanja o kojima se rijetko govori

RTL.hr
02.07.2026 07:00

Iako u seriji 'Divlje pčele' sve izgleda uvjerljivo i romantično, glumica Antonija Julija Blaće je u podcastu 'Spill The Tea' iskreno progovorila o izazovima snimanja intimnih scena i otkrila zašto su poljupci pred kamerama sve samo ne ugodni.

Profesionalnost ispred svega

Na izravno pitanje jesu li poljupci u serijama uvijek neugodni, Antonija je bez oklijevanja potvrdila. "Ma to je uvijek neugodno. Gdje god, kako god, mislim - neugodno", priznala je glumica i objasnila kako se s tim nosi. Njezin obrambeni mehanizam u takvim situacijama često je smijeh, što je potpuno razumljivo s obzirom na okolnosti na setu.

Antonija Julija Blaće, Spill The Tea
Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

"Puno je ljudi i uvijek je isti broj ljudi. Osim ako nisu neke scene intimnije ili se snima golotinja, pa se ekipa smanji, ali uvijek je tu kamerman, uvijek je tu čovjek za zvuk, više njih. Tako da je neugodno, ali to je dio profesije. Samo prihvatiš, odradiš i tu budeš profesionalac maksimalno", ispričala je Antonija.

Antonija Julija Blaće, Spill The Tea
Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Ključ je u dogovoru i kemiji

Kako bi se premostila neugodnost i kako bi scena na kraju izgledala autentično, ključna je komunikacija između glumaca i redatelja. Antonija ističe da je dobar odnos s partnerom na setu presudan za uspješno snimanje takvih trenutaka.

Luce i Krsto, Divlje pčele
Luce i Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

"Naravno, bitna je kemija s partnerom, da se razumijete, da se dogovorite što ćete, kako ćete i u kojem smjeru, i sve to u dogovoru s redateljem. Prođete kroz to nekako pješke i onda se snima", objasnila je proces. Unatoč početnoj nervozi, s vremenom je naučila kako pristupiti tim scenama bez previše stresa.

Antonija Julija Blaće, Spill The Tea
Antonija Julija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Potreba za koordinatorima za intimnost

U razgovoru je spomenuto i zanimanje koordinatora za intimnost, koje je sve prisutnije na svjetskim filmskim i serijskim setovima. Riječ je o stručnjacima koji pomažu glumcima da se osjećaju sigurno i ugodno tijekom snimanja intimnih scena. Iako nije sigurna kakva je praksa u Hrvatskoj, Antonija smatra da je njihova uloga iznimno važna.

Luce i Zdravko, Divlje pčele
Luce i Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

"Vani to postoji i ima smisla. Tako se kolege koji to rade, i ja i moj partner, osjećamo ugodnije. Jednostavno, ništa ne može biti u sivoj zoni i ne bi trebalo biti. Mislim da je to sasvim opravdano i potrebno", zaključila je glumica, pokazavši zrelost i profesionalnost koje su je, uz neosporan talent, i dovele do srca publike.

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Glumica Antonija Julija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' o ulozi Luce: 'Vraća se partneru koji ju je prevario, a moje ja se buni - to nisam ja'

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