Antonija Julija Blaće iz 'Divljih pčela' ponovno na setu: Glumica podijelila trenutak iza kulisa i razveselila pratitelje

Glumica Antonija Julija Blaće je na društvenim mrežama podijelila selfie iz šminkernice, otkrivši dio atmosfere sa seta i pokazavši kako izgledaju pripreme prije izlaska pred kamere.

Na fotografiji Antonija pozira ispred ogledala dok sjedi u stolcu za šminkanje, a iza nje nalaze se članovi tima zaduženi za frizuru i make-up. Dobro raspoloženje i široki osmijesi otkrivaju opuštenu atmosferu, dok se u pozadini vidi užurbana priprema za snimanje.

Iako nije otkrila na kojem projektu radi, objava je privukla brojne reakcije pratitelja koji su joj u komentarima poželjeli uspješno snimanje.