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Divlje pčele

Antonija Julija Blaće iz 'Divljih pčela' ponovno na setu: Glumica podijelila trenutak iza kulisa i razveselila pratitelje

Antonija Julija Blaće ponovno je razveselila pratitelje objavom iza kulisa snimanja

RTL.hr
26.07.2026 20:00

Glumica Antonija Julija Blaće je na društvenim mrežama podijelila selfie iz šminkernice, otkrivši dio atmosfere sa seta i pokazavši kako izgledaju pripreme prije izlaska pred kamere.

Osmijesi iza kamera

Na fotografiji Antonija pozira ispred ogledala dok sjedi u stolcu za šminkanje, a iza nje nalaze se članovi tima zaduženi za frizuru i make-up. Dobro raspoloženje i široki osmijesi otkrivaju opuštenu atmosferu, dok se u pozadini vidi užurbana priprema za snimanje.

Iako nije otkrila na kojem projektu radi, objava je privukla brojne reakcije pratitelja koji su joj u komentarima poželjeli uspješno snimanje.

Antonija Julija Blaće, Divlje pčele
Antonija Julija Blaće, Divlje pčele FOTO: Instagram

Aktivno ljeto za glumicu

Antonija Julija Blaće posljednjih je mjeseci aktivna na brojnim projektima, a na društvenim mrežama povremeno dijeli trenutke iz privatnog života, ali i sa snimanja. Ovoga je puta odlučila pokazati kako izgleda dio procesa koji publika rijetko ima priliku vidjeti.

Selfie iz šminkernice još je jednom potvrdio da su pripreme iza kamera jednako važan dio svakog glumačkog projekta kao i samo snimanje.

Luce, Divlje pčele
Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Publika iščekuje nove projekte

Iako glumica nije otkrila detalje o tome što trenutačno snima, njezina objava potaknula je znatiželju pratitelja. Mnogi se nadaju da će je uskoro ponovno gledati u novim televizijskim i filmskim ulogama, a sudeći prema fotografiji, radno ljeto za Antoniju Juliju Blaće još uvijek traje.

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