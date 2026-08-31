Antonija Julija Blaće pokazala zavidnu fleksibilnost: Zvijezda 'Divljih pčela' napravila špagu

Antonija je na otvorenom, uz bazen, napravila potpunu špagu između dvije ležaljke, a pritom je djelovala kao da joj zahtjevna poza ne predstavlja baš nikakav problem. Odjevena u sportsku kombinaciju, glumica je raširila ruke i pokazala zavidnu ravnotežu i gipkost.

Glumica iz 'Divljih pčela' Antonija Julija Blaće na Instagram je storyju pokazala svoju sportsku stranu i pohvalila se impresivnom fleksibilnošću.

I dok je privatno pokazala koliko je spretna, publika je najbolje poznaje po ulozi Luce Matić u 'Divljim pčelama'. Luce je u priču stigla kao vedra, pričljiva krojačica puna života koja sanja o savršenom vjenčanju i velikoj obitelji. Na početku je život promatrala kroz ružičaste naočale, no događaji u Vrilu postupno su otkrivali i njezinu snažniju i ozbiljniju stranu.

Sama Antonija Julija Blaće ranije je za RTL.hr opisala Lucu kao svojevrsni dobri duh mjesta – osobu koja podiže druge, odana je prijateljica i spremna pomoći kada god je potrebno. Glumica je istaknula i kako joj je uloga brzo "sjela" jer je odmah razumjela Lucinu dobrotu i lojalnost.

Ipak, Luce tijekom priče prolazi kroz brojne emotivne izazove, zbog kojih njezina vedrina sve više ustupa mjesto snazi i zrelosti. Antonija je priznala da se s nekim odlukama svog lika nije uvijek mogla poistovjetiti, posebno s njezinim odnosom prema partneru koji ju je prevario.