Antonio Agostini za RTL.hr o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Privilegiran sam'

Antonio Agostini jedan je od najvoljenijih glumaca nove generacije. Otad je njegov talent postao tema brojnih pohvala, a njegove izvedbe oduševljavaju gledatelje. U nadolazećoj RTL-ovoj seriji Divlje pčele, Agostini će igrati Marka Vukasa, buntovnog mladića koji se stalno bori za roditeljsku pažnju i ljubav

RTL.hr
23.10.2025 14:00

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'

