Antonio Scarpa iz 'Divljih pčela' o najluđoj audiciji za RTL.hr: 'Plesao sam balet, ponekad moraš riskirati'

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Iako ga publika voli kao dobrodušnog Željka Budimira u seriji 'Divlje pčele', Antonio Scarpa je u podcastu 'Spill The Tea' podijelio priče o audicijama koje zvuče kao scenarij za film, a jedna od njih uključivala je i nezaboravnu plesnu točku koja mu je osigurala ulogu.

Nepredvidiva pravila glumačkog svijeta

Scarpa je objasnio kako su se audicije s vremenom promijenile te da su njegovi počeci izgledali bitno drugačije. "Nekad su audicije uživo bile pravilo, a danas je sve više self-tapeova, snimki koje šalješ od kuće", objasnio je glumac. "Te audicije uživo nosile su posebnu dozu nepredvidivosti. Redatelj te na licu mjesta mogao tražiti da scenu odigraš na potpuno drugačiji način ili da pokažeš vještinu za koju se nisi nužno pripremio." "Upravo u tome leži čar, ali i najveći izazov glumačkog posla", ističe. "Ponekad jednostavno moraš riskirati i pokazati nešto što ni sam nisi znao da možeš, a jedna takva situacija ostala mi je u posebnom sjećanju."

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Koreografija koja se pamti

Jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove karijere dogodio se na audiciji kada su ga zatražili da pokaže svoju plesnu koreografiju. Bez previše razmišljanja, Scarpa je improvizirao točku koja je šokirala, ali i oduševila prisutne. "Trebao sam znati balet, plesati. Dođem tamo i ovi me pitaju da pokažem koreografiju", prisjetio se glumac kroz smijeh i dodao: "Da imam taj video dan danas, ja bi, mislim da bi to vrijedilo jako puno. Tu je bilo i baleta i Michael Jacksona i ne znam što ja nisam stavio unutra, ali sam dobio ulogu".

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Recept za uspjeh: 'Da, znam'

Ova anegdota savršeno ilustrira Scarpinu filozofiju koju je otkrio voditeljici. "Moj je moto često bio reći 'da, znam', čak i ako nešto nisam u potpunosti svladao. Jednostavno moraš biti spreman na sve i ponekad riskirati." "To je riskantno, ali treba reći 'da' ako vjeruješ da to možeš na vrijeme naučiti", objasnio je. Tako se, primjerice, dogodilo da je dobio ulogu na češkom, iako je o jeziku znao tek nekoliko fraza, ali je bio uvjeren da ga može savladati do početka snimanja. "Da su me pitali japanski, rekao bih ne, ali češki... to je možda malo više vuče na slavenski jezik. Bila je borba, ali eto", ispričao je.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL