Antonio Scarpa iz 'Divljih pčela' za RTL.hr: 'Na prvoj audiciji sam izmislio svoju biografiju i rekao da sam profesionalac - i upalilo je'

Glumac Antonio Scarpa, publici najpoznatiji po ulozi simpatičnog Brice u popularnoj seriji "Divlje pčele", u podcastu 'Spill The Tea' otkrio je nevjerojatnu priču o počecima svoje karijere, koja se temelji na hrabrosti, snalažljivosti i filozofiji po kojoj je na audicijama ponekad nužno lagati. Njegov put u svijet glume nije počeo u dramskim školama, već improvizacijom koja ga je lansirala na filmsko platno

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Sve je počelo jednim naizgled običnim pozivom na audiciju za talijanski film koji je tražio glumce s hrvatskog ili srpskog govornog područja. Antonio Scarpa, koji je tada radio razne poslove, od konobara do građevine, odlučio je s prijateljem okušati sreću, iako nijedan od njih nije imao nikakvo glumačko iskustvo. Suočeni s potrebom slanja biografije, pribjegli su kreativnom rješenju.

Prva audicija: Izmišljena biografija i uloga 'glumca s Balkana'

"Treba sve kao biografija poslati i ja tu izmislim moju biografiju. Ja izmislim i napišem im da sam glumio u Srbiji, Makedoniji, Albaniji. Što dalje od Italije, ali i od Hrvatske da ne bude baš preblizu", ispričao je Scarpa u podcastu 'Spill The Tea'. Istu je strategiju predložio i prijatelju, savjetujući mu da izmisli uloge u drugim državama kako im se priče ne bi poklopile.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Kada su stigli na audiciju, dočekali su ih novinari i kamere. Bez imalo treme, Scarpa je odigrao svoju prvu veliku ulogu - ulogu samog sebe kao iskusnog glumca. "I ja krenem kao 'ja sam Antonio Scarpa, glumac sa Balkana. Došao sam na casting' i tu sada onu priču što sam bio napisao na mailu izmišljam i improviziram", prisjetio se.

'Ne treba mi skripta'

Prava snalažljivost uslijedila je u sobi za audicije, pred redateljem i producentom. Nakon što je ponovio svoju izmišljenu biografiju, dali su mu scenarij u ruke, prvi koji je ikada držao. Umjesto da ga pročita, Scarpa je napravio potez koji je sve ostavio bez teksta. Shvatio je da redatelji ne razumiju hrvatski i da može improvizirati. "Ja kako njima vratim taj tekst, on me gleda, taj asistent, i govori 'šta, nećeš čitati?'. Ne znam odakle mi je došlo, ja im kažem mrtav hladan: 'Ma ne, ne. Ja sam profesionalac'", ispričao je kroz smijeh. Odglumio je scenu potpuno je izmislivši, a njegov samouvjereni nastup toliko je impresionirao redatelja da mu je osobno obećao poziv. Obojica prijatelja na kraju su dobili uloge u filmu u kojem su glumili i Franco Nero te Geraldine Chaplin, a završili su i na posteru filma.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Filozofija 'da': Kada je u redu reći da znate i ono što ne znate?

Ova nevjerojatna anegdota samo je dio Scarpine šire filozofije o audicijama. Na pitanje je li odgovor na svako pitanje "da, znam", glumac je pojasnio svoj pristup koji se ne temelji na laganju, već na procijenjenom riziku i vjeri u vlastite sposobnosti. "Treba po meni reći 'da' ako vjeruješ da to možeš na vrijeme naučiti i da imaš neku bazu da bi to naučio", objasnio je. Kao primjer naveo je situaciju kada je tvrdio da govori češki, iako je znao tek nekoliko fraza. Dobio je ulogu koja je bila u potpunosti na češkom i, uz puno muke, uspio ju je savladati. "Da su me pitali japanski, rekao bih ne, ali češki, to je možda malo više vuče na slavenski jezik", dodao je, ističući kako je važno biti realan.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL