Antonio Scarpa iz 'Divljih pčela' za RTL.hr otkrio: 'Roditelji su mi se razboljeli i doživjeli smo bankrot. Preko noći smo ostali na ulici'

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Iako danas Antonio Scarpa uživa u plodovima svog rada, njegov put do uspjeha bio je sve samo ne lagan, obilježen studijem koji nije volio i obiteljskom tragedijom koja ga je preko noći natjerala da odraste.

Od studija brodogradnje do životnog preokreta

Prije nego što je kročio u glumačke vode, Scarpa je imao sasvim drugačiji plan. Nakon završene talijanske srednje škole u Poreču, s osamnaest godina upisao je studij brodogradnje u Trstu. Kako je objasnio, taj je izbor bio kompromis između oca koji je iz Venecije i majke iz Poreča. Ipak, prava pokretačka snaga bila je majčina želja. "Imala je veliko mišljenje o meni i htjela da nešto napravim bitno u životu. Znala je da volim motore i mehaniku, pa je smatrala da bih trebao postati inženjer", ispričao je glumac za podcast 'Spill The Tea'. No, sudbina je za njega imala drugačije planove. Nakon samo godinu-dvije studiranja, shvatio je da to nije put za njega, ali pravi razlog odustajanja bio je mnogo dramatičniji.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

'Preko noći smo izgubili sve'

U trenutku kada je njegov život trebao biti ispunjen studentskim brigama, sve se srušilo. Obitelj je doživjela financijski slom koji ih je ostavio bez ičega. "Roditelji su mi se razboljeli i doživjeli smo bankrot. Bili smo jako bogati i preko noći smo izgubili sve. Ostali smo na ulici", iskreno je ispričao Scarpa. Ta ga je situacija prisilila da napusti studij i preuzme brigu o sebi i roditeljima. "Jednostavno sam se trebao početi brinuti o sebi, o mami i tati i o cijelom tom nekom novom životu. Nisam mogao pratiti studiranje i rad", objasnio je. Tada je započeo period u kojem je radio sve što je mogao kako bi preživio.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Nesretan unatoč dobrom novcu