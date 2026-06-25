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Divlje pčele

Antonio Scarpa u podcastu 'Spill The Tea': 'Na audiciji za 'Divlje pčele' sam glumio Čavku, a zbog sinjskog naglaska sam skoro dobio otkaz'

Glumac Antonio Scarpa, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi simpatičnog Brice u popularnoj seriji 'Divlje pčele', gostovao je u RTL-ovom podcastu 'Spill the Tea' gdje je otkrio dosad nepoznate detalje o svom putu do ove zapažene uloge

RTL.hr
25.06.2026 07:00

Iako ga danas ne možemo zamisliti ni u jednoj drugoj ulozi, Antonio Scarpa je ispričao u podcastu 'Spill the Tea' kako se prvotno prijavio za ulogu glavnog negativca 'Divljih pčela' te kako ga je nepoznavanje sinjskog narječja gotovo stajalo posla.

Audicija za opasnog Milana Čavku

Scarpin put do 'Divljih pčela' započeo je pozivom na audiciju za potpuno drugačiji lik od onog koji danas tumači. Casting agencija vidjela ga je u ulozi Milana Čavke, jednog od glavnih negativaca u seriji, ulogu koja je na kraju pripala Davoru Paviću.

Antonio Scarpa, Spill The Tea
Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

"Često mi se dešavalo, a dešava se i danas, da me na prvu zbog izgleda i nekog profila biraju za negativce, za malo mračnije tipove", objasnio je Scarpa.

Proces je bio dugotrajan. Prvo je poslao video audiciju, a nakon nekoliko mjeseci pozvan je na probno snimanje u Zagreb. Tamo su ga, zajedno s drugim kandidatima, redatelji i producenti spajali u različite kombinacije kako bi testirali kemiju pred kamerama. "Na početku nas je bilo puno, a onda je ostala šaka nas za svaku ulogu. Rade casting, ti kao Čavka i jedan kao Ante, pa neki drugi kao Ante... Tako stavljaju u parove da vide kako to izgleda na kameri, a najviše zbog kemije", prisjetio se glumac.

Antonio Scarpa, Spill The Tea
Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Komična scena kao prekretnica

Za tu ključnu audiciju uživo, Scarpa je morao pripremiti nekoliko scena. Većina ih je bila ozbiljnog karaktera, u skladu s likom negativca za kojeg se natjecao. Ipak, jedna je scena bila komična i upravo je ona, kako se čini, preusmjerila njegovu sudbinu.

"Sjećam se da sam tu nešto još malo izmislio, dodao, malo sam to 'ofarbao' na neki moj način. I stvarno je bilo smiješno. Svi su se nasmijali, od redateljice do kamermana", ispričao je. Taj trenutak pokazao je njegov komičarski potencijal. Nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je poziv koji ga je iznenadio: dobio je ulogu, ali ne onu Čavke, već Brice - vedrog i duhovitog brijača koji je postao 'comic relief' serije. Odluka produkcije pala je na njega jer su u toj jednoj sceni prepoznali da bi njegov izgled u kombinaciji s komičnom interpretacijom bio savršen za pozitivnog lika.

Antonio Scarpa, Spill The Tea
Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

'Skoro sam izgubio ulogu'

Iako je bio presretan zbog prilike, pravi izazovi tek su ga čekali. Prva čitajuća proba, na kojoj se okupila cijela glumačka ekipa, za njega se pretvorila u noćnu moru. Likovi Brice i njegovog bratića Veljka, kojeg glumi Matija Kačan, dolaze iz sinjskog kraja, a Scarpa se prvi put susreo s tim specifičnim naglaskom.

"Bila je ludnica jer ja jako loše čitam, imam neku vrstu disleksije, a taj naglasak mi je bio baš jako dalek. Skoro sam izgubio ulogu", priznao je iskreno. Njegova izvedba bila je toliko nesigurna da je produkcija ozbiljno razmišljala o zamjeni.

Brico i Sikirica, Divlje pčele
Brico i Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

"Pitali su se ljudi: 'Što smo mi njega zvali uopće?'. Ubrzo me nazvala agentica i rekla: 'Što si ti radio na toj probi? Žele te mijenjati!'", otkrio je Scarpa šokantne detalje.

Ipak, zahvaljujući talentu za jezike i nevjerojatnom trudu, uspio je spasiti situaciju. U samo nekoliko dana, uz intenzivan rad s jezičnom savjetnicom savladao je osnove. "Slao sam glasovne poruke produkciji da čuju kako napredujem. Da nije bilo nje, ne bih ni ja bio ovdje", zahvalan je Scarpa, koji je još jednom dokazao da je uz predanost i malo sreće sve moguće.

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